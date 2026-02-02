快訊

NHK眾院投票最新民調 近半選民盼自民或執政陣營過半

中央社／ 東京2日專電
日本首相高市早苗。圖／路透社
日本放送協會（NHK）最新民調顯示，針對2月8日舉行的眾議院選舉，回答「一定會去投票」或「已完成提前投票」的民眾合計達63%，較選舉公告一週前的民調上升5個百分點，顯示投票意願明顯升溫。而希望自民黨過半、執政陣營整體過半的比率，合計為47%。

NHK於截至2月1日的3天內，針對全國18歲以上民眾，採用隨機產生的固定電話與行動電話號碼進行電話民調。此次調查對象為5773人，獲得2521份有效回覆，有效回收率為44%。

調查顯示，對日本首相高市早苗內閣表示「支持」的比例為58%，較前一週下滑1個百分點；回答「不支持」者為26%，與上週持平。

在是否前往投票方面，55%表示「一定會去」，24%表示「打算去」，7%表示「還不確定」，4%表示「不會去」，另有8%表示「已完成提前投票」。其中，「一定會去」與「已完成投票」合計63%，較公告前民調明顯上升。

就選舉關心程度而言，39%表示「非常關心」，41%表示「還算關心」，12%表示「不太關心」，3%表示「完全不關心」。

至於高市早苗以「希望向民意確認政權」為由解散眾議院的決定，35%認為「妥當」，49%認為「不妥當」，16%表示「不清楚，沒有答案」。

對於選後朝野勢力分布的期待上，24%希望「自民黨單獨過半」，23%希望「執政陣營整體過半」，34%希望「朝野席次大致相當」，僅8%希望「在野黨過半」。

在物價上漲對策方面，針對消費稅的處理方式，23%認為「維持現行稅率」，36%主張「僅針對食品等項目下調稅率」，20%支持「全面下調稅率」，13%則主張「廢除消費稅」。

此外，調查也針對社群媒體的影響進行詢問。關於選擇投票對象時是否參考社媒或影音網站資訊，8%表示「非常參考」，24%「多少會參考」，24%「不太參考」，37%「完全不參考」。

對於選舉期間透過社媒或影音平台散播不明真偽資訊或誹謗中傷的擔憂程度，31%表示「非常擔憂」，35%「有些擔憂」，16%「不太擔憂」，10%「完全不擔憂」。

各政黨支持率方面，自民黨為35.7%，中道改革聯合10.3%，日本維新會3.7%，國民民主黨4.1%，共產黨2.1%，令和新選組1.1%，減稅日本．憂國聯合0.3%，參政黨3.5%，日本保守黨1.0%，社民黨0.6%，未來團隊1.1%，其他政黨或政治團體1.4%；另有27.2%表示「沒有特別支持的政黨」。

