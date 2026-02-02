越南社群媒體強制身分驗證 打擊假帳號與資訊外洩

越南近日頒布政令，強調網路與資訊安全關乎國家安全與主權，要求社群媒體平台強制驗證使用者年齡與身分，以打擊匿名和虛假帳號與資訊外洩。一份研究分析，中國網路威脅是推進越南網路安全化的原因之一。

越南通訊社（Viet Nam News）今天報導，越共中央書記處常務委員陳錦秀（Tran Cam Tu）1月28日簽署並發布一項新指令，要求社群媒體強制使用者透過手機號碼或個人識別碼進行身分驗證，以應對網路安全威脅，維護國家資訊主權。

指令表示，全球和國內網路空間日益複雜多變。隨著人工智慧迅速發展，數據成為策略資源，網路空間變為策略競爭的全新領域。

越共重申，網路安全和資訊主權不再只是技術問題，而是關乎國家安全、主權、政治穩定和全球競爭力的核心議題。

該法令要求黨組織直接管理，建立「全面的網路安全屏障」，以便及早發現和消除威脅，「須嚴格控制數位資料的收集、管理和使用實施。國家機密和敏感資料須受到最高等級保護」。

越南新聞網（Vietnam Net）表示，該指令最引人注目的條文，是要求對網路使用者進行身分驗證，包括一般公民、社交媒體用戶、電信用戶以及IP位址和網域等數位資產（digital assets）的所有者。

中央書記處要求「清掃」所謂的「垃圾SIM卡」、假帳號和匿名用戶。而且所有在越南營運的社交媒體平台都將被要求強制執行身分驗證，並實施年齡限制機制以保護未成年人。

整個政府系統的網路安全與資訊保護管理將交由目前權力越發集中的越南公安部主導。國防部和政府密碼委員會（Government Cipher Committee）將根據2025年12月甫通過的「網路安全法」監督。

新版「網路安全法」將於今年7月1日正式生效。該法強化了政府對網路內容、資料在地化（datalocalization）和數位身分的管控，強制要求網路帳戶進行嚴格的實名註冊，對服務提供者進行IP位址追蹤，並要求國內外企業將特定的用戶個人資料儲存於境內網域。

甫頒發的指令也呼籲政府加快對網路安全基礎設施和技術的投資，包括開發加密技術和越南製造的安全晶片和網路產品。

越南新聞網寫道，這網路安全指令意味著越南數位政策從被動監管轉向主動執法的重大轉變，透過強制身分驗證、強調技術主權與問責官員，越南正把網路安全置於國家安全與主權的核心地位。

越南此舉，除了企圖加強黨中央對國內資訊的管控外，長久以來的外部因素也有跡可循。

澳大利亞國際事務研究所（Australian Institute ofInternational Affairs）研究員鄭越勇（Trịnh ViệtDũng）去年在一份題為「越南在日增的中國網路威脅下推進網路安全化」的研究報告中分析，越南面臨來自中國日益嚴重的網路威脅，影響其國家安全及其他網路空間利益。

文章指出，中國軍事戰略家將資訊戰視為先發制人的武器，用於軍事衝突之前進行防禦，也是現代戰爭的核心組成部分。越南政府已將此問題定性為安全威脅，並採取了一系列非常規措施來維護網路安全。

他指出，「越南面臨來自中國日益嚴峻的網路威脅，影響其國家安全及其他網路空間利益。越南政府已將此問題定性為安全威脅，並採取了一系列非常規措施來維護網路安全」。

由於南海爭端，越南過去幾年時常遭受中國駭客的網路攻擊。2019年發布的「國防白皮書」中，越南就把網路攻擊、網路間諜活動和假訊息稱為「嚴重威脅網路國家主權，深刻影響越南的政治穩定、社會經濟發展、國防和安全」，並積極建構網路安全框架。