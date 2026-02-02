美國政府與歐洲疏遠？瓦德富爾：美仍是德國和歐洲最重要的伙伴

快訊

德國之聲／ 德國之聲
德國外長瓦德富爾表示，儘管存在緊張關係，德國仍堅定站在美國一邊。圖／德國之聲
德國外長瓦德富爾表示，儘管存在緊張關係，德國仍堅定站在美國一邊。這位基民盟政治家周一（2月2日）在新加坡表示，德國與美國、中國的關系並非「等距」。華盛頓仍是歐洲、德國最重要的伙伴。他還表示，歐洲在安全上繼續依賴於美國，儘管目前有些議題令美國政府與歐洲疏遠。

瓦德富爾同時警告，不應因與美國的分歧而在戰略上轉向北京。「展開雙臂，向習主席奔去，說我們所有的問題此刻都消失了，我們會成為你們的一大伙伴，這會是錯誤的答案」，瓦德富爾說道。

瓦德富爾表示，歐盟正在擴大亞太地區的自貿協定網絡。他舉例說，計劃與馬來西亞、泰國、菲律賓和澳大利亞達成協議，在保護主義加劇的背景下，加強以規則為基礎的貿易。

瓦德富爾還表示，在格陵蘭問題上，歐洲做出的一致回應顯示，只要設定清楚的紅線，歐洲就能捍衛其利益。

訪問新加坡等五國

瓦德富爾正在訪問新加坡，也是其亞太之行的第一站。

歐盟與新加坡自2019年以來實行自貿協定。新加坡與許多國家有自貿協定，其中包括中國和美國。這一城邦國家與北京和華盛頓都有良好關系。

與瓦德富爾會晤的新加坡外長巴拉克裡希南同時提出歐盟與東盟未來制定自貿協定的可能性。東盟由11個東南亞國家組成，除新加坡外還包括印尼、泰國等。

在新加坡有約1萬家歐盟企業運作，其中包括2000余家德國企業。德國與新加坡2024年通過了一項行動計劃，加強未來科技合作。周一下午，瓦德富爾按計劃訪問德國科技企業舍弗勒在新加坡的一家尖端研究中心。

訪問新加坡後，瓦德富爾將前往新西蘭、湯加、澳大利亞和文萊。他致力於加強與東盟以及太平洋島國論壇的關系。這位外長也將為德國申請2027年-2028年聯合國安理會非常任理事國席位爭取支持。

（路透社、德新社）

