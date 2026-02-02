快訊

捧紅S.H.E…恩人袁惟仁病逝 Ella聞訊崩潰痛哭

把握好天氣！明起回溫轉乾 這日北東再變濕冷「局部低溫10度以下」

台股持續重挫 記憶體股現史詩級崩跌…原來是這原因

日本國會大選 高市效法安倍無懼中國拚長期執政

中央社／ 東京2日綜合外電報導
日本首相高市早苗。路透
日本首相高市早苗。路透

日本定於2月8日提前舉行眾院大選，民調顯示，首相高市早苗所屬自民黨有望大勝。分析認為，高市擬藉提前大選鞏固權力，可能是效法其政壇導師前首相安倍晉三，安倍曾在2012年中日關係緊張時重返執政，並靠連勝建立穩固政治基礎。

路透社今天報導，根據朝日新聞昨天公布的民調，自民黨有望在眾議院選舉取得壓倒性勝利。眾議院總席次為465席，自民黨現有198席，預計可大幅超過過半門檻233席。

若高市在8日選舉取得亮眼成績，將鞏固她對黨內的掌控力，並為其擴張性財政政策取得授權，但也可能加劇對日本財政的擔憂，並推高公債殖利率。

根據路透社，日本現任與前任官員及政治分析人士表示，如果高市在8日提前選舉取得大勝，中國可能會重新評估對於她的施壓升級策略。

對於中國攻打台灣的可能性，高市去年上台後曾公開談及日本可能採取的行動，此言一出引發日中兩國數十年來最大外交爭端。

北京當局要求高市收回相關言論，但她予以拒絕，中方隨即對日本祭出一系列報復措施，對日本的經濟構成壓力。

身為日本首位女首相，高市希望利用其幾乎未受日中爭端影響的個人高支持率，鞏固執政聯盟在國會中的微弱多數地位。

一位不願具名的日本高級官員表示，高市在眾院選舉若大勝，將向北京傳遞一個訊息，亦即中國的攻擊並未對她的國內政治地位造成損害。

這名官員還說，中國對主要貿易夥伴實施經濟限制可能適得其反，且中方試圖將高市塑造成重振日本軍國主義的危險人物，在國際上並未取得共鳴。

日本前防衛事務次官島田和久指出：「中國最初的想法可能是試圖拉下高市政府。這次選舉極為重要…軟弱的政府根本不會被對方放在眼裡。」

島田和久表示，高市決定力圖鞏固權力，可能受到她對政治導師前首相安倍晉三的記憶影響。安倍於2012年日中關係緊張之際重掌政權。

他提及：「安倍持續勝選，建立了極為穩固的政治基礎。一旦如此，中國別無選擇，只能與安倍政府打交道。」

時代雜誌（TIME）報導，專家指出，高市押注於強勁的民意支持，以維持政治地位，她希望展現自己能長期執政，擺脫日本首相頻繁更迭的情況。高市是自2020年9月安倍卸任以來，自民黨接掌大權的第4位首相。

美國譚普大學東京校區亞洲研究教授金斯頓（JeffKingston）告訴「時代雜誌」：「她希望重現安倍時代自民黨主導的政治魅力。」

日本 安倍晉三 首相

延伸閱讀

JNN最新民調曝光！高市早苗內閣支持率下滑 自民黨逆勢上升

高市首相保衛戰穩了？朝日調查：自民黨可能單獨過半 最大在野恐腰斬

中日誰先退縮？日相高市盼大選勝利 增加對抗中國大陸籌碼

「我們又一起來了！」 高市攜安倍遺照參拜伊勢神宮

相關新聞

宣布退出工黨！英國前駐美大使曼德森與淫魔富豪關係匪淺

英國前駐美大使曼德森去年被爆與已故淫魔富豪艾普斯坦關係匪淺，之後辭去駐美大使一職。美國司法部近期公布艾普斯坦檔案內的銀行...

中國「漂浮的長城」演練鎖台！外媒曝千艘大陸漁船2度列陣

美國富比士雜誌（Forbes）1月31日報導，中國大陸近期兩度以超過千艘漁船船陣在主要航道「卡位」，有如海上「漂浮的長城...

日本國會大選 高市效法安倍無懼中國拚長期執政

日本定於2月8日提前舉行眾院大選，民調顯示，首相高市早苗所屬自民黨有望大勝。分析認為，高市擬藉提前大選鞏固權力，可能是效...

產經民調：自民黨單獨過半在望 中道席次恐遭腰斬

產經新聞今天報導，產經新聞社與富士新聞網進行聯合民調顯示，自民黨有望單獨取得眾議院過半，若加上執政陣營的日本維新會，可望...

一年禁令到期 菲律賓民團再提彈劾副總統

在菲律賓憲法針對副總統薩拉．杜特蒂的一年彈劾禁令到期之後，兩個民間團體今天向她提出新一波的彈劾訴訟；杜特蒂陣營則相信，彈...

美俄核軍控條約將到期 俄前總統：末日鐘倒數加速

路透2日報導，俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫說，美俄新戰略武器裁減條約（New START）5日到期後若沒替代方案，世...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。