宣布退出工黨！英國前駐美大使曼德森與淫魔富豪關係匪淺
英國前駐美大使曼德森去年被爆與已故淫魔富豪艾普斯坦關係匪淺，之後辭去駐美大使一職。美國司法部近期公布艾普斯坦檔案內的銀行對帳單又顯示，艾普斯坦曾分三次匯款共7萬5000美元（約台幣237萬元）至曼德森相關帳戶。此外，2009年電子郵件顯示，艾普斯坦匯給當時還是曼德森伴侶的達席瓦（Reinaldo Avila da Silva）1萬英鎊（約台幣31萬6200元）作為整骨療程費用。
曼德森2日宣布退出工黨，並稱這是為了避免工黨「陷入更難堪的境地」。
英國天空新聞分析，儘管不清楚曼德森是被迫還是主動退黨，但無論如何他都別無選擇，因為這起醜聞鬧得太大。分析指出，艾普斯坦疑似支付曼德森的丈夫達席瓦（Reinaldo Avila da Silva）款項，還有曼德森只穿T恤和內褲照片被公布，沒有比這些更尷尬的事。
天空新聞指出，即使英國首相施凱爾沒有要求曼德森退黨，曼德森也自知無法繼續留在工黨，只能退黨。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言