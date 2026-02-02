宣布退出工黨！英國前駐美大使曼德森與淫魔富豪關係匪淺

英國前駐美大使曼德森去年被爆與已故淫魔富豪艾普斯坦關係匪淺，之後辭去駐美大使一職。美國司法部近期公布艾普斯坦檔案內的銀行對帳單又顯示，艾普斯坦曾分三次匯款共7萬5000美元（約台幣237萬元）至曼德森相關帳戶。此外，2009年電子郵件顯示，艾普斯坦匯給當時還是曼德森伴侶的達席瓦（Reinaldo Avila da Silva）1萬英鎊（約台幣31萬6200元）作為整骨療程費用。

曼德森2日宣布退出工黨，並稱這是為了避免工黨「陷入更難堪的境地」。

英國天空新聞分析，儘管不清楚曼德森是被迫還是主動退黨，但無論如何他都別無選擇，因為這起醜聞鬧得太大。分析指出，艾普斯坦疑似支付曼德森的丈夫達席瓦（Reinaldo Avila da Silva）款項，還有曼德森只穿T恤和內褲照片被公布，沒有比這些更尷尬的事。

天空新聞指出，即使英國首相施凱爾沒有要求曼德森退黨，曼德森也自知無法繼續留在工黨，只能退黨。