一年禁令到期 菲律賓民團再提彈劾副總統

中央社／ 馬尼拉2日專電
菲律賓副總統薩拉．杜特蒂。路透
菲律賓憲法針對副總統薩拉．杜特蒂的一年彈劾禁令到期之後，兩個民間團體今天向她提出新一波的彈劾訴訟；杜特蒂陣營則相信，彈劾狀在事實與法律層面上都站不住腳。

菲律賓民間團體「愛國聯盟」（MakabayanCoalition）和奮起菲律賓（Tindig Pilipinas），今天向眾議院秘書處提出彈劾薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）的訴狀，分別獲眾議員提尼奧（Antonio Tinio）、德利馬（Leila de Lima）等人背書。

第一份訴狀指控薩拉在2022年12月至2023年第3季期間，不當運用機密經費高達6億1250萬披索（約新台幣3億2928萬元），因而背叛公眾信任。

訴狀指出，薩拉作為負責管理機密經費的首長，無法證明相關款項確實用於情報蒐集活動。

第二份訴狀指控薩拉違憲、貪污、受賄、背叛公眾信任等罪名，並且納入一名前助理的證詞。

德利馬在臉書發文說，今天提出彈劾訴訟者，與2024年12月當時大致為同一批人，前一次彈劾程序被最高法院宣告違憲，是基於技術性理由，而非實質內容不足，吸取教訓之後，這次訴狀更精簡有力。

另一方面，薩拉的法律團隊發表聲明說，已準備好面對新一波彈劾嘗試，同時強調，針對薩拉的指控，在事實與法律層面上都站不住腳。

數個民間團體於2024年12月指控薩拉違憲、貪污、背叛公眾信任、對總統小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）發出刺殺威脅等多項罪名，先後向眾議院提出3份彈劾狀。

眾議院於2025年2月表決通過彈劾薩拉，把這3份彈劾狀整合成第4份彈劾狀遞交參議院。

但菲律賓最高法院於2025年7月宣布彈劾程序違憲，因為憲法規定不得在一年內重複彈劾同一名官員；2026年1月28日，最高法院確認上一波彈劾程序違憲，並詮釋，針對薩拉的一年彈劾禁令自2026年1月15日解除。

小馬可仕目前也面臨2份彈劾訴狀，都是於2026年1月提出，聚焦於貪污及背叛公眾信任等指控。

貪腐醜聞以及政治不穩定性衝擊商界對菲律賓的投資信心。菲律賓統計署（PSA）資料顯示，2025年第4季資本形成總額（Gross capital formation）較前一年同期下滑10.9%，就全年而言則下滑2.1%。

