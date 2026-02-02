快訊

美俄核軍控條約將到期 俄前總統：末日鐘倒數加速

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫1月29日在莫斯科州接受路透和俄媒訪問。路透
俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫1月29日在莫斯科州接受路透和俄媒訪問。路透

路透2日報導，俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫說，美俄新戰略武器裁減條約（New START）5日到期後若沒替代方案，世界應為此擔憂，因為這大概是自1970年代初期以來，美俄兩大核武國家首次不受任何相關軍控限制。

麥維德夫日前在莫斯科郊外的住所，接受路透、俄媒塔斯社和俄國戰爭部落客WarGonzo訪問時說，他無意表達該條約失效後，隨即代表災難將至和核武戰爭將爆發，但各方仍應有所警惕，「末日鐘正在滴答響，且顯然勢必加速」。

現年60歲的麥維德夫說，軍控條約不僅在限制核彈頭數量發揮至關重要作用，也是確認彼此意圖和確保核武大國間某種程度信任的一種方式。他說，在他人生大部分時間，美蘇或美俄間若非存在軍控條約，就是在討論達成軍控條約，「達成協議意味彼此存在信任，但沒有協議意味則信任已耗盡」。

路透引述幾位外國外交官說，麥維德夫是強勢鷹派人士，他的言論透露俄國菁英階層中強硬派的看法。

上述條約是2010年由美國時任總統歐巴馬、俄國時任總統麥維德夫簽署，將美俄部署的戰略核彈頭數量限制在1550枚以內，將於5日到期。俄國官員說，總統普亭已提議將現有限制延長一年，但俄方尚未收到華府正式回應。

美國總統川普1月曾說，該條約「到期就到期」，美國將達成更好協議。普亭2023年已以美國支持烏克蘭參與俄烏戰爭為由，暫停俄方參與該條約。

俄烏戰爭 俄國 美國

