日本眾議院選舉結果難料 分析人士曝5大變數一次看

中央社／ 東京2日綜合外電報導
日本首相高市早苗。美聯社
日本首相高市早苗宣布本月8日將提前召開眾議院選舉，分析人士指出，這是日本多年來最難預測結果的選戰之一，以下為路透社彙整的5大變數，包括支持率落差、聯盟分裂及冬季天候影響等等。

●支持率落差

高市早苗自去年10月成為日本首位女首相以來，一直坐擁高民意支持率，儘管選前略微下滑，多項民調仍顯示其支持率超過6成。

然而，高市早苗所屬執政黨自民黨的支持率卻僅約35%，引發外界質疑，其個人魅力是否能有效帶動角逐眾議院共465個席次的自民黨候選人勝出。

●不可靠的年輕選票

民調顯示，最堅定支持高市早苗的人是年輕選民，而非長期構成自民黨選票基本盤的年長世代。根據最近的調查，相較於70幾歲長者，30歲以下年輕人對她的支持率高出逾20個百分點。

但日本年輕人的投票率遠不及年長者。舉例而言，在2024年10月眾議院選舉中，首都東京的21歲至24歲選民投票率僅36%，70歲至74歲選民則為71%。

●聯盟分裂

自民黨這次未與前聯盟夥伴公明黨結盟參與全國大選，為26年來首見。公明黨以創價學會為主要支持基礎，該組織表示在日本擁有至少800萬名成員。

公明黨在過去的選舉中曾助自民黨獲得數十個席次，尤其是在都會地區。公明黨這次加入主要反對黨立憲民主黨的中間派陣營，可能導致自民黨流失數以百萬計選票。

●極右勢力挑戰

極右派參政黨推出的候選人多達190位，人數規模在本次選戰位居第3，參政黨致力擴大目前在眾議院擁有的兩席。

參政黨鎖定保守派自民黨支持者，承諾強化移民管制措施、應對物價上漲問題。參政黨在去年7月的參議院選舉表現亮眼，從自民黨手中搶下不少選票，目前在參議院擁有15席。

●冬季天候影響

高市早苗於寒冬時節舉行大選，打破過往於天氣較溫和時刻召開選舉的慣例，尤其是秋天。

這是日本戰後僅第3次於2月舉行眾議院選舉，自1990年以來則是第1次。北部大雪可能導致投票率降低並干擾競選活動進行，鄉村地區尤其會受影響，為已經充滿變數的選情再增添不確定性。

