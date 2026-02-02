快訊

川普說美伊展開對話讓油價狂瀉 銅價跟進貴金屬重摔

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
銅價劇烈波動之大，連業內資深老手也大感意外。路透
銅價劇烈波動之大，連業內資深老手也大感意外。路透

國際原油價格上個月創下 2022 年以來最大單月漲幅後，2月首日交易重挫。美國總統川普表示華盛頓正和伊朗展開對話，地緣政治風險溢價隨之消退。銅價則延續自歷史高峰回落的頹勢。

布蘭特原油上個月上漲 16% 後，新加坡時間下午2時33分下跌5.3%至每桶 65.65美元；西德州原油跌至61.64美元下方。川普對伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）周末發出的區域戰爭威脅輕描淡寫，並重申他對雙方達成協議抱持希望。

Karobaar Capital LP 投資總監庫希德（Haris Khurshid）說：「這波跌勢看起來更像是部位調整，而非基本面的翻轉。在沒有新的供應衝擊下，由於市場原先反映了短期供應中斷的預期，但最終並未成真，原油正在吐回部分風險溢價。」

此外，OPEC+周日決議 3 月維持產量不變的計畫，這也是為期三個月凍結供應的最後階段。

倫敦金屬交易所（LME）工業金屬價格全面重挫，銅價一度大跌 5.6% 至每噸 12,425 美元，鋁、錫、鎳和白銀也紛紛重摔。銅價曾在上周四飆漲至歷史新高14,500 美元以上的歷史新高，隨後在周五盤中跌破每噸 13,000 美元關卡。

金屬這波劇烈波動之大，連業內資深老手也大感意外。部分交易者因風險加劇，且觀察到金融價格和疲軟的實體市場脫節，已選擇退場觀望。但在中國大陸國內，周末期間各個社群群組和社群媒體，逢低承接的討論仍然熱絡，分析師也不排除市場可能再次大幅走高。

