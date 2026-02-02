曼谷市長查察：台北是理想城市典範 借鏡數位治理

「若問我希望曼谷成為哪座城市？台北絕對名列前茅」，曼谷市長查察接受中央社專訪時，毫不掩飾對台北的欣賞。據他觀察，兩座城市的文化、生活習慣及產業結構高度相似，台灣在數位治理與城市管理上的經驗值得借鏡。

泰國首都曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）2022年以過半的高得票率，贏得2014年政變以來首次曼谷市長選舉。他上任以來以親民形象擁有高人氣，常有居民週末看到查察在市區公園慢跑、運動。

多年前，一張他穿著背心赤腳走出寺廟的網路圖片，被改成各種迷因圖，許多泰國網友笑稱他像「浩克」，更有粉絲稱他為「地表最強的男人」。

查察昨晚出席台商會舉行的春節活動，並參觀泰國台灣會館。會後，他接受中央社專訪，談及對台灣的印象，包括台灣的數位治理及廢棄物處理等，同時分享他對民主價值的觀察，及曼谷面臨的挑戰及未來規劃。

查察指出，曼谷與台北同樣擁有大量的中小企業，市民生活型態相近，就連城市規模與密度也相似，因此許多台北的城市治理經驗值得曼谷借鏡學習。

言談間，查察毫不掩飾對台北的欣賞，並笑著說：「若問我希望曼谷成為哪座城市？我認為，台北絕對名列前茅。」

●借鏡台灣城市治理 落地曼谷

查察誇讚台灣在數位治理上經驗豐富，並透露曾與台灣前數位部長唐鳳交流。他表示，曼谷近年推動的數位平台，正是受台北啟發，現在曼谷市民能直接反映問題，透過數位工具實現「賦能於民」。

他向中央社解釋，「過去官僚體系回應民眾的速度很慢」，但如今透過數位化工具，政府的角色逐漸轉為「回應市民需求」，不僅提升行政效率，也改變了公務體系的服務態度。

另外，他過去訪問台灣時，對台灣「垃圾不落地」政策中，回收分類的細緻度印象深刻，並指垃圾車進入社區的文化讓他相當驚艷，也是值得曼谷學習的地方。

查察說：「我去過台灣一個社區，有居民竟然把垃圾分成（將近）20多種類，這對回收再利用幫助非常大」。

相較之下，曼谷居民過去沒有垃圾分類的習慣，超過一半直接送往掩埋場。直至近年，市府才開始推動廚餘、可回收物與一般垃圾分類，但他強調，制度之外，最重要的仍是市民參與和習慣養成。

除了城市治理層面，查察也從更長期的城市競爭力角度，談及曼谷的經濟與產業定位。查察表示，投資往往會跟著人才而來，與其先談資金，不如先打造能讓人願意留下的城市環境。

他說：「人才不想去交通擁擠、空氣和生活品質差的地方，他們想去現代化、生產力高的地方。所以，未來最重要的資產將是人才，而城市需要吸引優秀人才。」

談及台灣在半導體領域的優勢，查察說，曼谷未必適合直接與台灣在製造端競爭，而應思考如何在應用層面發揮自身強項，例如結合數位化，發展觀光、醫療等產業，與台灣形成互補，而非競逐市場。

●不能只顧大型工程 忽略社區「微血管」

要管理擁有逾1000萬人口的曼谷這座大城市並不容易，除了廢棄物處理，曼谷還面臨交通壅塞、空污和淹水等問題。

查察以「人體血管系統」比喻曼谷的治理困境，並指出，曼谷長期重視大型基礎建設，但社區層級的「微血管」卻長期被忽略。

他舉例，曼谷有先進的垃圾處理設施，但從住家收取垃圾的品質卻很差；有大型防洪工程，但社區排水系統卻仍然老舊，因此他認為未來的治理重點必須回到鄰里層級，改善這些「社區的微血管系統」。

針對長年為人詬病交通問題，他則說，曼谷雖有完善的捷運系統，但人們回家的「最後一哩路」並不便利，人行道狀況差，使民眾寧願開車或騎摩托車，而進一步加劇交通壅塞。

他還補充說，曼谷另一問題是騎士不習慣戴安全帽，關於這點必須向同樣擁有許多機車騎士的台北學習，台北「不僅有良好的機車專用道，人們也普遍會配戴安全帽」，這是曼谷正在嘗試學習的方向。

●民主是賦權於民 非僅投票選舉

除了城市治理，4年前以獨立候選人身分高票當選曼谷市長的查察，也分享他對民主價值的看法。

查察指出，民主不應只被理解為4年一次的選舉，他說，真正的民主應該是讓人民在每一天、每一刻都能對政府發聲。

查察認為，科技正是讓民主「變得真實」的重要工具。透過數位平台，政府可以隨時傾聽市民需求，民主對他而言，是以人民為中心，而科技能幫助政府隨時回應人民。他強調，「一旦賦予人民權力，人民就會信任你」。

不過，他也坦言，曼谷市政仍受限於體制而無法完全發揮政府功能，包括警政與交通法規等權限都在中央，但即使如此，他們仍努力提升公共服務品質，未來若能修法賦予地方政府更多權力，將有助深化民主治理。

●期待改變與效率 無黨籍參選利於跨黨派合作

另外，當被問及以無黨籍身分參選市長，是否反映選民對傳統政黨政治的疲乏時，查察表示，地方治理與中央政治不同，市民最在意的並非政黨標籤，而是實際成果。

他向中央社解釋，選民期待「能看得見的改變」，關鍵並非黨籍，而是能否交出成績單；另外，曼谷市長選舉制度下，無黨籍反而有助於跨黨派合作，提升治理效率。

至於是否角逐連任，投入年中將舉行的曼谷市長選舉，查察表示，目前任期尚有數月，將先專注完成手中工作，之後再視大選後整體政治情勢評估，現階段重點仍放在把市政工作做好。