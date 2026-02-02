快訊

始源也到金寶山了！ S媽忍不住大聲哭喊「寶貝妳重生了」

自營跟外資大砍 台股下跌439.72點、三大法人賣超535億元

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財運強盛」：賺進大把收益

英相訪中背後的現實：中等強國難在美中之間走鋼索

中央社／ 香港／北京2日綜合外電報導

英國首相施凱爾訪問中國，無疑是北京在與華盛頓角力中可以大肆宣揚的最新勝利；但施凱爾帶回倫敦的協議，卻也揭示了中等強國試圖在強權夾縫操作「平衡外交」的局限。

美國總統川普（Donald Trump）打亂與盟友的長期關係之際，加拿大總理卡尼（Mark Carney）數週前也進行了類似訪問並達成貿易協議，隨後前往達沃斯宣告新的全球貿易秩序。

川普1年前開始第2任期以來，歐洲領導人、印度總理莫迪（Narendra Modi）等也曾訪問中國，但此類訪問對西方國家能帶來哪些實質的長期經濟與安全利益，仍不明朗。

昆山杜克大學（Duke Kunshan University）全球戰略專家奎爾奇（John Quelch）表示：「傳統美國盟友感到受委屈，現在開始兩頭壓寶，但他們既無能力、也無意願以中國取代美國。」

從倫敦、渥太華等西方首都的角度來看，這些訪問對川普表明，如果他在從格陵蘭到重新談判美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）等議題上持續施壓，替代方案確實存在。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家賈西亞．艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）表示：「在全球經濟停滯之際，這些只是表面姿態。」

她表示：「這些訪問凸顯『轉向中國』政策的嚴重局限，暴露出中等強國的脆弱性，在中國出口洪流淹沒其產業之際，他們只能追逐一些殘羹剩餚。」

而這對北京有利，支持了世界各國紛紛轉向中國、視其為「可靠夥伴」的論調，與川普混亂的關稅政策以及他對夥伴與對手不斷增加的威脅與要求形成鮮明對比。

奎爾奇補充道：「川普總統試圖與中國脫鉤的同時，也是在讓美國與世界脫鉤。」

美國 川普

延伸閱讀

川普要大翻修甘迺迪中心 擬暫停表演活動約兩年

不再只是生母？馬斯克牽「4孩媽」現身川普幕僚婚禮 外傳正宮位穩了

施凱爾籲英國與歐盟加強合作 聚焦國防與單一市場

伊朗最高領袖嗆美國掀區域戰爭 川普強硬回應了

相關新聞

庫德警戒中：中東主流媒體下被操弄的輿論戰爭

筆者對難民危機的關注，始於2014年敘利亞內戰的東部戰線──科巴尼戰役（Battle of Kobane）。來自科巴尼的庫德裔男孩艾倫．庫迪（Alan Kurdi）隨後在與家人逃往歐洲途中，不幸地溺斃於土耳其海灘。艾倫．庫迪的身影迅速成為全球難民危機的象徵，正是這張影像，筆者開啟了對中東事務的關注之路。

JNN最新民調曝光！高市早苗內閣支持率下滑 自民黨逆勢上升

日本新聞網（JNN）最新民調顯示，日本首相高市早苗內閣支持率為69.9%，較上次調查下滑8.2個百分點；回答「不支持」者...

世界最年輕總統！澳洲男14歲建國領薪水 領土比梵蒂岡還大

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）與每日郵報報導，21歲澳洲人傑克森在歐洲邊界自創「維爾迪斯自由共和國」並自封總統，...

高市首相保衛戰穩了？朝日調查：自民黨可能單獨過半 最大在野恐腰斬

路透引述朝日新聞最新調查顯示，日本首相高市早苗所屬的自民黨在2月8日眾議院選舉中可望取得壓倒性勝利，單獨席次可能大幅超過...

川普說美伊展開對話讓油價狂瀉 銅價跟進貴金屬重摔

國際原油價格上個月創下 2022 年以來最大單月漲幅後，2月首日交易重挫。美國總統川普表示華盛頓正和伊朗展開對話，地緣政...

強生改口 結束政府部分關門恐再拖延

聯邦政府停擺可能又要歹戲拖棚。盡管參院已通過臨時撥款法案，但是眾院民主黨堅持移民暨海關執法局(ICE)掃蕩移民執法方式必...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。