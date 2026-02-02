英相訪中背後的現實：中等強國難在美中之間走鋼索

英國首相施凱爾訪問中國，無疑是北京在與華盛頓角力中可以大肆宣揚的最新勝利；但施凱爾帶回倫敦的協議，卻也揭示了中等強國試圖在強權夾縫操作「平衡外交」的局限。

美國總統川普（Donald Trump）打亂與盟友的長期關係之際，加拿大總理卡尼（Mark Carney）數週前也進行了類似訪問並達成貿易協議，隨後前往達沃斯宣告新的全球貿易秩序。

川普1年前開始第2任期以來，歐洲領導人、印度總理莫迪（Narendra Modi）等也曾訪問中國，但此類訪問對西方國家能帶來哪些實質的長期經濟與安全利益，仍不明朗。

昆山杜克大學（Duke Kunshan University）全球戰略專家奎爾奇（John Quelch）表示：「傳統美國盟友感到受委屈，現在開始兩頭壓寶，但他們既無能力、也無意願以中國取代美國。」

從倫敦、渥太華等西方首都的角度來看，這些訪問對川普表明，如果他在從格陵蘭到重新談判美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）等議題上持續施壓，替代方案確實存在。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家賈西亞．艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）表示：「在全球經濟停滯之際，這些只是表面姿態。」

她表示：「這些訪問凸顯『轉向中國』政策的嚴重局限，暴露出中等強國的脆弱性，在中國出口洪流淹沒其產業之際，他們只能追逐一些殘羹剩餚。」

而這對北京有利，支持了世界各國紛紛轉向中國、視其為「可靠夥伴」的論調，與川普混亂的關稅政策以及他對夥伴與對手不斷增加的威脅與要求形成鮮明對比。

奎爾奇補充道：「川普總統試圖與中國脫鉤的同時，也是在讓美國與世界脫鉤。」