兒童助養恐有殖民色彩 應由政府承擔責任

全球兒童助養計畫是否需要改革？為消除種族主義和殖民主義的兒童贊助，行動援助和救助兒童會等組織正轉型為由社區主導的助養模式，並強調應由國家政府承擔照顧責任。對此，國際關懷協會和國際計劃等組織也強調，若能與當地社區合作，兒童贊助仍可有效改善貧窮。

助養兒童去殖民

《衛報》報導，英國行動援助 (ActionAid) 近期啟動助養兒童轉型計畫，旨在透過去殖民化改革，淘汰帶有種族偏見與家長式作風的兒童助養模式。該組織共同執行長加齊和邦德表示，讓捐助者挑選特定兒童的模式帶有交易性與家長式色彩，甚至助長種族化與白人主義。

事實上，世衛組織國際發展研究員可汗曾批評，兒童贊助計畫是殖民主義的遺跡，並呼籲教育、福利與醫療應由國家政府承擔，而非依賴「每月贊助一名孩子」的助養模式。對此，救助兒童會 (Save the Children) 已在2025年結束其贊助計畫，並認為成本高昂且不合時宜。

目前，行動援助試圖將援助模式從「以西方捐助者為中心」的贊助制度，轉型為由社區主導、長期資金支持，並以團結為核心的去殖民化模式，以回應當代對援助正義的質疑。

社區主導贊助兒童

《基督日報》報導，國際計劃 (Plan International) 研究曾指出，長期、社區導向的贊助計畫能為當地兒童帶來顯著效益。例如：在烏干達，受贊助青少年自評健康狀況比對照社區高出19%；在孟加拉，贊助社區的兒童保護意識有顯著提升。

如今，行動援助與救助兒童會認為傳統贊助模式過時並帶有殖民色彩，而國際計劃則強調，若由社區主導資源分配，贊助兒童依舊能帶來長期正面影響。

