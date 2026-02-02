MSCI新興市場指數權重洗牌 台灣近20年首度超車中國

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
受AI概念股強勁表現帶動，台灣在MSCI新興市場股票指數的權重，近20年來首次超越中國大陸。示意圖。歐新社

受AI概念股強勁表現帶動，台灣在MSCI新興市場股票指數中的權重，自2007年7月以來首次超越中國大陸。

彭博彙編數據顯示，截至1月底，台灣在該指數中的比重升至21.06%，略高於中國的20.93%。權重變化反映AI投資熱潮，凸顯台灣企業在全球供應鏈的關鍵角色，並與中國大陸因消費疲軟所致的雙速經濟形成對比。台積電為該指數權重最高個股，今年以來股價已上漲約13%。

Robeco亞太股票投資主管JoshuaCrabb表示，這顯示AI主題主導性日益增強，也反映投資人對亞洲估值具吸引力、AI相關標的興趣升溫。

MSCI台灣指數1月漲逾11%，同期MSCI中國指數漲幅為5%。儘管中國股市本益比仍低於台灣，但市場預期未來12個月，MSCI台灣指數獲利成長率可達37%，明顯高於MSCI中國指數的15%。

花旗集團已於去年12月將台股評等由「中立」上調至「加碼」，理由包括其深入參與全球AI供應鏈及較佳獲利前景；同時因企業盈利疲弱與宏觀前景低迷，將陸股評等由「加碼」下調至「中立」。

在其他亞洲市場方面，另一個半導體重鎮南韓的權重也超越印度，成為MSCI新興市場指數中第三大市場。

