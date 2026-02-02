若川普攻擊伊朗 中國願為德黑蘭冒險？

（德國之聲中文網）隨著大規模抗議與經濟崩潰使伊朗內部壓力加劇，中國正逐漸被視為在伊朗與美國日益升溫的對抗升溫扮演關鍵角色。

今年1月初，伊朗在經濟困境、政治不滿以及持續的外部壓力推動下，全國各地爆發示威活動，對伊朗領導層構成了多年來最嚴峻的國內挑戰之一。

這場動盪迅速升級為區域層級的緊張局勢。美國總統川普下令向中東大規模部署美軍，並發出警告，要求伊朗限制其核計畫與彈道飛彈的發展。

此前有報導稱，在伊朗爆發示威期間，中國曾協助德黑蘭實施全國性的通訊封鎖。

中國外交部長王毅在1月15日與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）通話時，亦譴責美國的威脅行為是退回到「叢林法則」，並將中國願意發揮「建設性作用」、協助伊朗政府與人民「團結一致」的提議，與所謂的美國侵略行徑作出對比。

週六（1月31日），在伊朗與美國緊張關係升高之際，伊朗官媒報導稱，該國計畫於2月中旬在北印度洋與中國、俄羅斯舉行聯合海軍演習。

該消息公布後，網路上隨即出現大量未經證實的說法，稱中國正在向伊朗提供軍事援助，以及美國與伊朗若爆發軍事衝突，中國政府是否會出手介入的揣測。

伊朗深化與中國的關係

多年來，中國一直是伊朗最重要的經濟和外交夥伴之一，尤其在德黑蘭面臨美國全面制裁並且持續被列入「金融行動特別工作組」（FATF）的黑名單時，中國為伊朗提供了關鍵的經濟出口管道。這些制裁嚴重限制了伊朗與全球金融體系接軌的能力，也讓該國在貿易和政治上對中國依賴逐漸加深。

此外，自從伊朗與以色列於2025年6月爆發為期12天的戰爭以來，中伊關係安全層面變得更加緊密。據報導，在以伊衝突結束後，伊朗與中國擴大了安全合作協議，旨在加強情報共享及在對抗外部威脅上的協同作戰。

然而，位於柏林的國際和安全事務研究所（SWP）中東安全分析師阿茲齊（Hamidreza Azizi）向DW表示，各方不應過度高估北京捍衛伊朗政府的承諾。他指出，中國在伊朗等地區的參與仍然是出於務實考量。

阿茲齊告訴DW：「中國並未在那場12天的以色列與伊朗衝突後強勢捍衛伊朗，而在美國可能進行軍事干預的情況下，中國也不太可能這麼做。」

相比之下，中國在其他地區的盟友身上展現了更加堅定的支持。包括印度軍方在內的多方消息指出，在2025年印巴喀什米爾衝突期間，中國曾向巴基斯坦提供具體的軍事援助。但阿茲齊強調，北京並未向伊朗提供同等程度的支持。

中國在伊朗佈局有限

伊朗與中國的關係主要是受中美對抗所塑造，雖然美國制裁確實讓伊朗更依賴中國，但同時也限制了中國在伊朗的投資，並削弱了中國擴大其在伊朗經濟版圖的能力。

阿茲齊告訴DW：「就目前而言，北京似乎更專注於反對美國的單邊行動，而非確保伊朗政權的存續。伊朗長年政治動盪以及普遍的腐敗，也讓中國進一步認為，當前伊朗政權領導下的國家是一個高風險的投資場域。」

這樣的謹慎態度在中國與其他海灣國家之間的貿易量差距上，表現得更加明顯。根據倫敦智庫Asia House報告，2024年，中國與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等6個海灣合作委員會（GCC）國家的總貿易額約為2570億美元。相比之下，中國政府數據顯示，中伊雙邊貿易額在同一年僅不到140億美元。

阿茲齊說：「雖然中國希望維持區域穩定，以保護其廣泛的經濟與能源利益，但不太可能特地出手捍衛伊朗政府本身。」

中國、伊朗與「動盪軸心」

對美國而言，伊朗與中國的合作關係常被視為「動盪軸心（Axis of Upheaval）」的一部分。「動盪軸心」指的是中國、俄羅斯、伊朗和北韓之間日益加深的戰略、軍事與經濟合作，也被簡稱為 CRINK，目的在於挑戰由美國主導的全球秩序。

歐洲與北約官員也注意到這項趨勢。北約秘書長呂特（Mark Rutte）1月26日於歐洲議會的一場會議上表示：「不可否認的是，就在此刻，俄羅斯、中國、北韓和伊朗越來越向彼此靠攏。」他補充說，雖然這些國家之間「尚未形成完善的結構」，但已越來越願意挑戰西方的影響力。

這樣的觀點也在美國政策圈內出現一種論述，即「削弱伊朗可能有助於抑制中國的力量」。但阿茲齊認為，這種說法導致美國對伊朗採取了更具對抗性的態度，同時也是推動伊朗更加貼近中國與俄羅斯的重要因素。

阿茲齊指出：「但實際上，伊朗對中國的需求遠大於中國對伊朗的需求......所以認為施壓德黑蘭會傷害中國的想法是錯誤的。高估（中伊）這個聯盟的重要性，對伊朗和美國來說，都是一種誤判。」

