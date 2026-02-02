美大學外語課冷、但韓語逆勢爆紅：《KPOP惡魔獵人》點燃學習潮

動畫電影《KPOP惡魔獵人》朗朗上口的主題曲Golden，因歌詞夾雜韓語，促使許多不諳韓文的美國觀眾紛紛上網尋找發音與唱法教學。這股風潮在YouTube與TikTok上迅速擴散，相關影片累計觀看次數達數百萬，具體反映出美國因韓流而興起的韓語學習熱。

隨著南韓影視與音樂在全球取得巨大成功，美國人對韓國文化的興趣，已從單純消費轉向深入理解。愈來愈多人開始學習韓語。語言學習平台Duolingo的數據顯示，去年美國的韓語學習者成長22%。從加州到阿肯色州，許多大學正擴增韓語與韓國文化課程，以滿足需求。

加州爾灣非營利語言機構韓美中心的執行主任TammyKim表示，真正的限制僅在於自身的教學容量。

35歲的Brecken Hipp任職於一家遊戲公司。他因為收看Netflix的南韓節目必須緊盯字幕而感到挫折，於是決定學習韓語。目前每周投入約6到8小時。

這股熱潮可追溯至2012年《江南Style》在全球爆紅。此後，南韓持續輸出具影響力的流行文化作品，《寄生上流》奪下奧斯卡最佳影片，《魷魚遊戲》成為Netflix史上最受歡迎影集之一，而《KPOP惡魔獵人》不僅觀看次數已超過3.251億，主題曲《Golden》更拿下葛萊美獎最佳影視媒體原創歌曲獎。許多影視作品以韓語原音播放，K-pop歌曲則常混用韓語與英語。哥倫比亞大學韓語課程主任JoowonSuh指出，韓語現在很酷。

尤為特別的是，在美國大學整體外語課程修課人數下降16%的背景下，韓語是少數逆勢成長的語言，註冊率大幅增加38%。

加州大學柏克萊分校韓語課程負責人Junghee Park表示，二十年前該校僅為無韓語背景的學生開設兩門課程，如今入門韓語課程增至九門，其中八門專為家庭無韓語背景的學生設計。

馬里蘭州一所高中的韓語教師Bob Huh指出，多數非裔與拉丁裔學生在修課前就已懂得基本詞彙。儘管他在南韓長大，仍感嘆學生對K-pop的掌握程度竟然超過自己。

韓語入門看似簡單，短時間即可掌握基礎，但進階學習挑戰巨大，需多年投入方能流利。美國國務院將韓語列為英語母語者最難學習的語言之一。

堅持學習的人表示，韓語為他們開啟了新世界。22歲的杜克大學學生Angel Huang，原本為了更能理解K-pop而學習韓語，如今已輔修韓語，並在南韓參與脫北者相關的計畫。

27歲的內容創作者MaxAbrams，以流利韓語記錄首爾生活而走紅。他在大學主修韓語，畢業後移居南韓任教，後轉為全職創作者。他指出，即使語言能力成熟，在當地生活仍面臨簽證與文化障礙。對他而言，學習韓語帶來的收穫主要體現在社會文化層面，對職涯發展的直接助益相對有限。