世界最年輕總統！澳洲男14歲建國領薪水 領土比梵蒂岡還大

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
「維爾迪斯共和國」位於克羅埃西亞與塞爾維亞之間、多瑙河上一塊面積約0.5平方公里的爭議地帶。圖/擷自GOOGLE MAP
「維爾迪斯共和國」位於克羅埃西亞與塞爾維亞之間、多瑙河上一塊面積約0.5平方公里的爭議地帶。圖/擷自GOOGLE MAP

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）與每日郵報報導，21歲澳洲人傑克森在歐洲邊界自創「維爾迪斯自由共和國」並自封總統，他平常進出夜店從不拿澳洲護照，而是掏出印有陌生紋章、自製的「維爾迪斯護照」驗明正身。據他所說，到目前為止還沒被保全打槍過。

傑克森（Daniel Jackson）14歲時發明微型國家「維爾迪斯」（Free Republic of Verdis），號稱擁有400名公民與2000名電子居民，他們每年每人繳至少25歐元（約台幣945元）取得身分。傑克森稱，維爾迪斯在英國與塞爾維亞設有志工辦公室，主打國家講求人道、民主價值與環境保護，是Z世代的避風港。

「維爾迪斯共和國」位於克羅埃西亞與塞爾維亞之間、多瑙河上一塊面積約0.5平方公里的爭議地帶。傑克森表示，這片土地之所以讓他有機可乘，是因為克、塞雙方對邊界認定不同，導致各自都不願主張該地歸屬；他因此在2019年援引無主地概念（terra nullius）宣布「獨立」，並強調領土雖小，但「仍比梵蒂岡大」。

問題是，人根本進不去這個國家。傑克森說，克羅埃西亞雖不主張該地，卻把任何試圖進入或定居者視為非法、危及邊境安全。2023年，他與支持者曾登上該地，最後被克羅埃西亞警方強行帶離，他本人更被永久禁止入境克羅埃西亞。

傑克森目前在英國「流亡」，並表示他已開始發薪水給自己，資金來源包括群眾募資、電子居民的年費收入，還有加密貨幣迷因幣銷售，用於推動維爾迪斯的政治與外交工作。他也宣稱與鄰國領導人有過正面交流，對未來取得國際承認抱持信心，還開玩笑說「如果能參加歐洲歌唱大賽（Eurovision），還有維爾迪斯民眾想成立國家運動代表隊」。

不過，專研微型國家的新南威爾斯大學法學教授霍布斯（Harry Hobbs）指出，依國際法，一個新國家通常需要具備領土、永久人口、政府，以及與他國建立關係的能力。霍布斯認為，傑克森或可主張已符合其中三項，但仍缺乏在土地上的實際存在；若真能在當地定居並聚集數十人，才可能更接近永久人口的門檻。

然而霍布斯也提醒，即便形式上達標，如果其他國家不把它當國家對待，實際上也難有作用。

至於維爾迪斯的下一步，傑克森說，他最自豪的是在全球建立起一個年輕社群，許多人把參與視為「一起寫歷史」，也有人認真期待未來能到那裡定居；而他自己也逐漸適應突然冒出的名人感，「我通常一周會被認出來好幾次，也有人想跟我合照」。

目前全球微型國家數量不明，可能有數百個，成立理由從社群凝聚到降低稅負等，另有一部分與主權公民思潮有關。但霍布斯也提醒，敘利亞難民危機期間，曾出現有人投入大量金錢「加入」微型國家，最後發現受騙的案例。

21歲澳洲人傑克森在歐洲邊界自創「維爾迪斯自由共和國」並自封總統。圖/擷自@kbexit在X的照片
21歲澳洲人傑克森在歐洲邊界自創「維爾迪斯自由共和國」並自封總統。圖/擷自@kbexit在X的照片

克羅埃西亞 澳洲 護照

庫德警戒中：中東主流媒體下被操弄的輿論戰爭

筆者對難民危機的關注，始於2014年敘利亞內戰的東部戰線──科巴尼戰役（Battle of Kobane）。來自科巴尼的庫德裔男孩艾倫．庫迪（Alan Kurdi）隨後在與家人逃往歐洲途中，不幸地溺斃於土耳其海灘。艾倫．庫迪的身影迅速成為全球難民危機的象徵，正是這張影像，筆者開啟了對中東事務的關注之路。

世界最年輕總統！澳洲男14歲建國領薪水 領土比梵蒂岡還大

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）與每日郵報報導，21歲澳洲人傑克森在歐洲邊界自創「維爾迪斯自由共和國」並自封總統，...

高市首相保衛戰穩了？朝日調查：自民黨可能單獨過半 最大在野恐腰斬

路透引述朝日新聞最新調查顯示，日本首相高市早苗所屬的自民黨在2月8日眾議院選舉中可望取得壓倒性勝利，單獨席次可能大幅超過...

西方盟邦被美拋棄轉向中國 恐難討便宜反使台灣更孤立

被美國拋棄的歐洲和其他西方國家為了降低對美國的依賴，近來紛紛轉向中國大陸，紐約時報指出，這是中國擴展外交的大好機會，但中國對其堅守的原則和目標並未有絲毫讓步，西方國家恐怕討不到便宜，反而被迫向中國讓步，使台灣更孤立。

施凱爾籲英國與歐盟加強合作 聚焦國防與單一市場

英國首相施凱爾表示，英國應在國防領域與歐洲聯盟（EU）「加強合作」，包括參與一項歐盟推動的武器庫存強化計畫，同時尋求與歐...

日本旅遊遇「陰陽菜單」涉歧視？ 北海道拉麵店用這招

日本大阪一家拉麵店因中國大陸人士在店內要求退錢，致營業中斷半小時，店長在社群發文表示，「有九成外國人糾紛都是中國人，以後要禁中國人進店」，糾紛源頭，來自英文菜單的餐點要付兩倍價。旅遊網路分享中常見部分城市的餐廳或商家對外國旅客與本地人收取不同價格，日本律師表示，雙重價格不違法，但禁止特定國家消費者入店就違法了。

