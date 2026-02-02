高市首相保衛戰穩了？朝日調查：自民黨可能單獨過半 最大在野恐腰斬

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本首相高市早苗1月31日在東京與到訪的英國首相會晤後舉行記者會。美聯社
路透引述朝日新聞最新調查顯示，日本首相高市早苗所屬的自民黨在2月8日眾議院選舉中可望取得壓倒性勝利，單獨席次可能大幅超過過半門檻233席，若加上聯合執政夥伴日本維新會執政聯盟席次可望突破300席。

本次朝野各黨將在單一選區289席、比例代表176席，共計465席中一決高下。這項調查統計於1月31日至2月1日，透過電話與網路針對約37萬名選民進行調查。

根據這項調查，自民與維新合計有望超過310席，達到眾院2/3門檻，如此一來，法案在眾院通過、遭參議院否決或出現不同決議時，眾院即可再度表決通過。

調查並顯示，最大在野的中道改革聯合選情不振，可能從原本的167席腰斬至約80多席。

路透指出，若自民黨在眾院改選中展現強勢表現，將進一步鞏固高市在黨內的領導地位，並取得推動擴張性財政政策的政治授權。市場人士關注，相關政策走向可能加深外界對日本財政的疑慮，進而推升日本公債殖利率。

高市所率執政聯盟目前在眾議院僅握198席，在參議院則為少數。

