澤倫斯基：烏美俄第2輪三方會談延至4日登場

中央社／ 基輔1日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯、烏克蘭、美國官員針對美方所提結束近4年烏克蘭戰爭計畫的第2輪談判將延至4日展開，而非於今天登場。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）未說明延期原因。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）特使昨天在基輔沒有參與之下，在佛羅里達州與美國官員會談。

澤倫斯基在X平台表示：「下一輪三方會談日期已定—2月4日、5日，地點在阿布達比（AbuDhabi）。」

克里姆林宮和美國沒有證實新會談日期。

華府表示，「非常接近」促成結束這場自從第二次世界大戰以來歐洲最致命衝突的協議，但在戰後領土安排這一關鍵問題上，談判仍陷僵局。

與此同時，俄羅斯於談判期間持續對烏克蘭發動攻擊。

官員表示，俄羅斯無人機今天深夜襲擊烏東第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）一輛載運礦工的巴士，造成至少12人喪生。

澤倫斯基晚間發表談話時譴責這次攻擊是「罪行」。

俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

