川普：美國正與古巴「最高層人士」談判協議

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

幾天前威脅對古巴困頓經濟實施實質性石油封鎖的美國總統川普今天表示，為達成協議，華府正與哈瓦那領導層談判。

法新社報導，川普在佛羅里達州棕櫚灘（PalmBeach）私人產業海湖俱樂部（Mar-a-Lago）對記者表示：「古巴是個失敗國家為時已久，但現在他們沒有委內瑞拉扶持。因此，我們正在與古巴的人士對話—古巴最高層人士，看看會有什麼發展。」

「我認為我們將會和古巴達成協議。」但是他沒有透露相關協議可能的具體內容。

自1月3日美國推翻時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）以來，第2任川普政府不斷升高對佛州南方這個由共產政權統治的島國施壓。馬杜洛治下的委內瑞拉曾是哈瓦那緊密盟友，也是古巴至關重要的油源。

這位共和黨籍總統1月29日簽署行政命令，威脅對向古巴出售石油的國家加徵關稅。僅數小時後，哈瓦那的加油站隔天便出現民眾大排長龍。

川普和出身邁阿密（Miami）古巴流亡社群的國務卿盧比歐（Marco Rubio）從未掩飾希望促成哈瓦那政權更迭。

在馬杜洛倒臺後，川普警告哈瓦那要「盡快達成協議」，否則將面臨他沒有具體說明的後果。

川普曾表示：「古巴不會獲得更多石油或資金：零！」他聲稱古巴「隨時可能崩潰」。

