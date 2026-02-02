伊朗最高領袖警告區域戰爭 川普：盼與德黑蘭達成協議

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

伊朗最高領袖哈米尼警告，如果美國攻擊伊朗，將會引發區域戰爭。美國總統川普今天對此表示，他希望能與伊朗達成協議。

法新社報導，針對哈米尼提出的警告，川普告訴記者：「他當然會這麼說。」

他說：「希望我們可以達成協議。如果我們沒有達成協議，那我們就會知道他說的對不對。」

美國持續對區域部署之際，哈米尼（Ali Khamenei）稍早警告，任何攻擊行動都將引發區域衝突。

半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述哈米尼表示：「美國人應該知道，如果他們發動戰爭，這次將會是一場區域性戰爭。」

川普先前表示，伊朗「正在認真的討論中」，他希望能談出「可接受的」結果。伊朗最高國家安全會議秘書拉里賈尼（Ali Larijani）也表示，與美國間的談判架構正取得進展。

川普曾以伊朗的核子野心和血腥鎮壓反政府抗議為由，提出美國可能進行干預的警告。

伊朗一波示威浪潮源自於民眾對高物價的不滿，後來演變成大規模反政府運動，伊朗領導人則將其形容為美國和以色列煽動的「暴亂」。

華府先前針對26歲抗議人士索坦尼（Erfan Soltani）遭判死刑，以及若有反政府示威者被處決，提出發動攻擊的警告。索坦尼的律師今天則表示，當局已下令將他釋放。

伊朗司法機關以宣傳反伊斯蘭體制和危害國家安全的罪名，於1月間逮捕索坦尼。在華府提出警告後，德黑蘭指出，他從未被判死刑，且所涉罪名不會判處極刑。

隨著與美國間緊張情勢升高，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，他擔心可能出現「誤判」，但相信川普「有足夠智慧做出正確決定」。

他接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示：「因此我認為，若美國談判團隊遵循川普總統的話，達成確保不會有核武的公平合理協議，那麼雙方還有再度對話的可能。」

美國 伊朗 川普

延伸閱讀

川普為什麼非買格陵蘭不可？ 冰層融化成新航道等4大可能

美國伊朗談判中 川普暗示不打了「可能達成協議」

川普「美國優先」變「美國孤立」盟友漸靠攏中國

川普禁國土安全部介入民主黨城市抗議 除非地方求援

相關新聞

限制核武若未續約 美俄危機控管更難

新戰略武器裁減條約將於五日到期，若美俄未續約，彼此擴大戰略核武庫將不再受任何法律約束。即使軍備競賽未因此立刻出現，光憑美...

川普曾指中俄暗中核試 揚言美將跟進

美國總統川普對核武問題態度強硬，關於是否延長將在五日到期的美俄新戰略武器裁減條約遲不表態，他去年十月還表示美國將恢復核試...

高市缺席電視辯論 網路被炎上

日本眾議員大選預定八日投開票，一月卅一、二月一日分別是選前的黃金周末、超級星期天，朝野政黨黨魁均把握假日在街頭造勢與上電...

高市「台灣有事」發言 自民黨拒收回

在日媒中極具分量的日本放送協會（ＮＨＫ）一日播出招牌政論節目「日曜討論」，兼任自民黨總裁（黨魁）的首相高市早苗以手痛為由...

美伊緊張 伊朗嗆美 動武釀區域戰爭

對是否已對伊朗問題做最終決定，美國總統川普一月卅一日在空軍一號上說，「我絕不能告訴你，但我們確實有幾艘非常龐大、強大的船...

衛星影像曝光 伊朗搶救遭美空襲的核原料

美聯社一月卅一日報導，根據新的衛星影像，去年六月遭美以轟炸的伊朗核設施出現新活動，在伊斯法罕及納坦茲兩處設施內的受損建築...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。