限核倒數 美俄長程核武本周解禁

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
美俄最後一項限武協議新戰略武器裁減條約，將在五日到期。圖為德國反戰人士二○一九年打扮成美國總統川普（右）和俄國總統普亭（左）模樣，抱著核彈模型，諷刺美俄退出中程核武條約。（歐新社）
美俄戰略武器裁減條約將於五日到期，除非最後一刻有所改變，否則美俄長程核武將不受任何約束，是一九七二年以來首見，雙方可能重新展開核武競賽。

新戰略武器裁減條約是美俄之間最後的核武條約，俄國總統普亭去年九月表示願意延長條約一年，川普初步回應表示「對我來說延長聽起來不錯」，卻遲未有進一步行動，而俄國去年十月底宣布成功測試新戰略核武系統與川普宣稱將重啟核試，都讓續約前景不明。

克里姆林宮發言人佩斯科夫一月廿九日說，俄國還在等美國回應，並警告條約期滿恐導致核武管制法律架構出現嚴重漏洞。

白宮不具名官員表示，川普希望看到「對核武的限制，並在軍備控制談判納入中國」，至於如何實現，川普「將按照自己的時間表來釐清」。

川普一月八日接受紐約時報訪問時，則顯得對續約興致缺缺。川普說，「到期就到期吧，我們會談成更好的協議」，並重申全球核武庫成長最快的中國應該納入未來協議。川普第一任就提過該條約應納入北京。

大陸駐美大使館發言人劉鵬宇一月九日回應，「要求中國加入美俄間核武裁減談判，不只不合理也不實際。中國始終將核武力量維持在維持國家安全所需的最低水準，且不曾與任何國家進行軍備競賽」。

這項條約將美俄部署的戰略核彈頭數量限制在一五五○枚，還將部署和未部署的洲際彈道飛彈發射器、潛射彈道飛彈發射器和可配備核武的重型轟炸機數量限制在八百具，並允許衛星和遠程監測，以及每年十八次現場查核。

川普對續約的保留，可能與戰略環境變遷有關。曾任職美國國防部的魏佛去年十二月撰文說，俄國藉研發條約未規範的新型戰略核武系統，規避條約的核心限制，若未加檢討就續約不利美國。

俄國新研發的海燕核動力巡弋飛彈與核動力水下無人載具「海神」，不在現行條款規範範圍。

普亭去年十月廿九日宣布俄國成功測試「海神」，川普隔日就在社群平台宣布，已指示五角大廈研究進行早已被國際條約禁止的核試，而普亭復於十一月下令官員草擬核試計畫，讓新一輪核武軍備競賽風險升高，增添續約變數。

核武 川普 俄國 戰略 美俄 彈道飛彈

