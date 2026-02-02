快訊

爭取選台中市長 江啟臣今晚宣布簽署同意黨中央協議方案

高市「台灣有事」發言 自民黨拒收回

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

在日媒中極具分量的日本放送協會（ＮＨＫ）一日播出招牌政論節目「日曜討論」，兼任自民黨總裁（黨魁）的首相高市早苗以手痛為由缺席，派「黨三長」之一的該黨「政務調查會長代行」田村憲久代打。被問到高市是否應收回去年十一月在眾議院引發日中緊張升高的「台灣有事」發言，田村反對。

該節目中討論多項議題，包括高市上述造成中日關係惡化的發言。六十一歲的前厚生勞動大臣田村指稱，若首相收回該發言，「恐（對中國大陸）傳達錯誤訊息」。自民黨現任政調會長為小林鷹之，田村是他的職務代理人。

田村還指稱，高市內閣在對陸外交上推動日中戰略互惠關係，重要的是在考量日本國家利益前提下應對。與自民黨組成執政聯盟的日本維新會代表（黨魁）、前大阪府知事吉村洋文也說，必須警戒大陸擴增軍費，因此日本也有必要增加防衛經費。

在野黨國民民主黨代表玉木雄一郎提到稀土問題，由於日本很依賴從大陸進口的稀土，因此必須建立不靠大陸的稀土供應鏈，並強調日本在資源和能源上建立自給自足體系的重要性。

