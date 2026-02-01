下一輪美俄烏三方會談日期確定 澤倫斯基：本周三、四
烏克蘭總統澤倫斯基1日宣布，俄烏2國間的下一輪和平會談將於4日及5日舉行。
美俄烏三方代表團的特使原本有望1日在阿拉伯聯合大公國阿布達比進行下一輪和平會談，但未能舉行。
澤倫斯基1日在社媒TG發文表示，「我們剛接到1份來自我們談判團隊的報告，下一輪三方會談的日期已確定：2月4日和5日在阿布達比。烏克蘭準備好進行重大的會談，我們也對將為我們帶來朝真正且有尊嚴地結束這場戰爭更進一步的結果很感興趣」。
對此，美俄2國官員尚未置評。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言