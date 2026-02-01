下一輪美俄烏三方會談日期確定 澤倫斯基：本周三、四

快訊

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基1月29日在基輔市主持1場與媒體的會議。法新社
烏克蘭總統澤倫斯基1月29日在基輔市主持1場與媒體的會議。法新社

烏克蘭總統澤倫斯基1日宣布，俄烏2國間的下一輪和平會談將於4日及5日舉行。

美俄烏三方代表團的特使原本有望1日在阿拉伯聯合大公國阿布達比進行下一輪和平會談，但未能舉行。

澤倫斯基1日在社媒TG發文表示，「我們剛接到1份來自我們談判團隊的報告，下一輪三方會談的日期已確定：2月4日和5日在阿布達比。烏克蘭準備好進行重大的會談，我們也對將為我們帶來朝真正且有尊嚴地結束這場戰爭更進一步的結果很感興趣」。

對此，美俄2國官員尚未置評。

