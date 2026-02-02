快訊

爭取選台中市長 江啟臣今晚宣布簽署同意黨中央協議方案

聽新聞
0:00 / 0:00

高市缺席電視辯論 網路被炎上

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

日本眾議員大選預定八日投開票，一月卅一、二月一日分別是選前的黃金周末、超級星期天，朝野政黨黨魁均把握假日在街頭造勢與上電視參加辯論會。目前在各家民調暫居領先的自民黨總裁（黨魁）兼首相高市早苗一日以手腕疼痛為由，放原本答應上的日本放送協會（ＮＨＫ）政論節目鴿子，卻照常上街頭拉票，引發在野黨及網友批評。

朝野十幾個政黨的黨魁及黨籍候選人都正在日本各地街頭，在寒冬中拉票和發表演說。由立憲民主黨籍與公明黨籍眾議員組成的新在野黨「中道改革聯合」（中道）共同代表、前首相野田佳彥一日公開表明，將視該黨此次的得票狀況「負起責任」。

根據日本共同社一日發布的最新電話民調，在「比例代表」部分，回答將投給自民黨的受訪者為三成六一，比上周增加六點九個百分點；中道也增加兩個百分點至一成三九。在「小選區」部分，回答將投給執政聯盟黨籍候選人的受訪者為四成四，比上周增加四個百分點；在野黨籍候選人為二成六五，比上周增加三點七個百分點。

上述節目為ＮＨＫ招牌的「日曜討論」，原定一日上午由十一個朝野政黨黨魁公開脣槍舌戰，高市卻臨時缺席。對此，日本共產黨委員長田村智子在社媒Ｘ寫道，在該節目直播前半小時，製作單位才被告知高市不來了，使ＮＨＫ方面陷入一片混亂。

高市則在Ｘ發文指稱，「關於我受傷的情況；其實是在這幾天的造勢活動現場和熱情支持我的民眾握手時，因為手被用力拉扯而受傷。由於我有類風濕性關節炎的宿疾，才造成手部腫脹」。

然而，高市在上述Ｘ發文還提到，「為了向諸位傳達自民黨政策的重大轉向，今天我也將前往（日本中部的）岐阜及愛知」。這顯示她將「帶傷助選」。

日媒報導說，臨時缺席該節目，可能和高市不願被在野黨黨魁等高層公開質問她與「世界和平統一家庭聯合會」（統一教）間的關係有關。她也因此在網路上被「炎上」，日本網友以關鍵字「＃高市逃げた（高市落跑）」批評她藉故開溜。

高市放該節目鴿子，連政治立場接近的極右翼在野黨參政黨代表（黨魁）神谷宗幣也挺不下去。

神谷坦言，高市放鴿子很糟糕，她說自己身體不適，要是之後卻在街頭發表演說，必定會被批評為逃避參加辯論會，「我感到很可惜」。

高市早苗 自民黨

延伸閱讀

選民握手太熱情 高市早苗腕疾復發取消電視辯論行程

高市不登大相撲擂臺頒獎 稱注重女人禁制傳統

中日誰先退縮？日相高市盼大選勝利 增加對抗中國大陸籌碼

卓榮泰當著AIT處長谷立言面 批在野黨版軍購案：不倫不類

相關新聞

美司法部公布新文件 淫魔富豪匯款逾200萬至英國前駐美大使曼德森帳戶

英國前駐美大使曼德森（Peter Mandelson）先前因與已故「淫魔」富豪艾普斯坦關係密切，而遭英國首相施凱爾開除。...

曾與川普互嗆如今卻改口 俄前總統麥維德夫曝「他真心尋求和平」

俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席麥維德夫去年7月31日曾表示，美國總統川普應想像末日題材美劇「陰屍路」場景，並提到蘇...

民調曝光！高市內閣支持率63.6%微升 自民黨選情領先

日本共同通信社於1月31日、2月1日實施全國電話民調顯示，日本首相高市早苗的內閣支持率為63.6%，比上次民調小幅上升0...

伊朗荷莫茲海峽實彈演習 最高領袖警告美國勿掀區域戰爭

伊朗預定今明兩天在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）進行實彈演習。伊朗最高領袖哈米尼今天警告，如果美國攻擊伊...

高市缺席電視辯論 網路被炎上

日本眾議員大選預定八日投開票，一月卅一、二月一日分別是選前的黃金周末、超級星期天，朝野政黨黨魁均把握假日在街頭造勢與上電...

高市「台灣有事」發言 自民黨拒收回

在日媒中極具分量的日本放送協會（ＮＨＫ）一日播出招牌政論節目「日曜討論」，兼任自民黨總裁（黨魁）的首相高市早苗以手痛為由...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。