美伊緊張 伊朗嗆美 動武釀區域戰爭

美國總統川普一月卅一日在空軍一號上答覆媒體提問。（法新社） 對是否已對伊朗問題做最終決定，美國總統川普一月卅一日在空軍一號上說，「我絕不能告訴你，但我們確實有幾艘非常龐大、強大的船艦正駛向那個方向。我希望他們談出可接受的結果」。

川普說，伊朗確實在與美國認真對話，他希望雙方達成令人滿意的協議，使伊朗放棄擁核，「他們應這麼做，但我不知道他們會不會」。

川普一月卅一日另向美媒福斯新聞證實，「伊朗正跟我們談，我們看看能否取得進展，否則就等著瞧」。他強調美國有支大型艦隊正前往中東，規模超過美國先前派往委內瑞拉、至今仍在當地的艦隊。

川普補充說，基於安全理由，美國不會把潛在襲擊計畫告訴在中東的盟友，這麼做幾乎就和告訴媒體一樣糟，「事實上可能更糟」。他並說，伊朗上一次談判未果，後果就是美國轟炸伊朗核設施。

伊朗最高領袖哈米尼一日警告，美國人該知道若他們這次挑起戰爭，將迅速蔓延成區域戰爭，也說美國雖多次聲稱不排除所有選項，用軍事行動等選項威脅伊朗、不斷宣稱已派遣航艦，但伊朗人民不會受影響。他並指控美國想併吞、接管伊朗，讓伊朗回到君主制時代。

哈米尼說，伊朗不會挑起戰爭、不想侵犯他國，但面對侵犯和挑釁將堅決回擊。他另將去年十二月下旬在伊朗因經濟問題爆發的抗議潮，比喻為政變，「他們攻擊警察、政府機構、伊斯蘭革命衛隊中心、銀行和清真寺並焚燒可蘭經」，現已平息。

伊朗總統裴澤斯基安一月卅一日說，透過外交解決分歧始終是伊朗的優先選項，戰爭不符合伊朗、美國和區域利益，但伊朗將果斷回應任何外界的侵犯攻擊。

美國已在伊朗近海部署林肯號航艦打擊群。路透一日報導，美國海軍在該區域已部署一艘航艦、六艘驅逐艦和三艘濱海戰鬥艦。

伊朗媒體先前報導，革命衛隊海軍原定一至二日在荷莫茲海峽實彈演習，但一位伊朗官員一日向路透否認有該計畫，稱是媒體誤報。

華爾街日報一日引述幾位美國官員報導，美國襲伊並非迫在眉睫，因為五角大廈正向中東部署更多防空系統，以便在伊朗報復或潛在的美伊衝突長期化時，更妥善保護中東盟友和美軍。

另外，伊朗南部阿巴斯港和西南部阿瓦茲市一月卅一日均發生爆炸，至少分別造成一人、五人死亡，伊朗稱都是氣爆，美以官員否認涉入；社媒當天傳出革命衛隊海軍司令湯西里遭暗殺，但伊朗媒體二月一日發布湯西里聲明，呼籲民眾看清「有毒宣傳」。