俄烏戰爭 讓美俄核武限制續約變複雜

二○一○年簽署的美俄「新戰略武器裁減條約」將於五日到期。該條約透過可查驗的方式削減美俄戰略核武庫，限制美俄已部署的戰略核彈頭在一五五○枚，已部署的洲際彈道飛彈、潛艦及重轟炸機等載具上限數為七百件，加上未部署的前述載具上限數則為八百件。

美國總統歐巴馬於二○○九年一月上任，當時「第一階段戰略武器削減條約」與「戰略進攻削減條約」已生效。後者雖將雙方部署的戰略核彈頭削減至二二○○至一七○○枚之間，卻未納入任何查核條款，列有查核條款的前者又於二○○九年十二月期滿。

歐巴馬政府旋即就戰略進攻削減條約展開後續談判，並於二○一○年四月八日在捷克布拉格簽署新戰略武器裁減條約，隔年二月五日生效，拜登則在二○二一年一月與俄國總統普亭同意展延條約，使其效期至二○二六年二月五日為止。

新冠疫情二○二○年爆發，美俄於同年三月停止對軍事設施的查驗。二○二二年俄烏戰爭爆發，美俄關係跌入幾十年來最低點，讓續約變得更為複雜。

紐約時報報導，美國去年六月空襲伊朗，讓無核武國家學到的教訓就是核武是唯一保命符。

曾任北韓核武問題六方會談美方代表的希爾向紐時說，北韓不後悔取得核武，美國在中東與亞洲的盟友也更受核武誘惑。川普諸多作為只顧及美國利益，不少盟國懷疑美方安全保護傘是否可靠，開始討論是否應該擁核自保。

南韓智庫峨山政策研究院去年四月底年度報告說，南韓民眾僅百分之四十八點九有信心美國會動用核武保衛南韓，較前年下降四點一個百分點。主張南韓自主發展核武的比率創歷史新高，達百分之七十六點二，較二○二四年上升五點三個百分點。

另一個教訓就是烏克蘭。布魯金斯研究所研究員歐漢倫與瑞戴爾在俄烏二○二二年開戰不久後評論，烏克蘭在冷戰結束時是全球第三大核武庫，卻與俄國在一九九四年用歸還近兩千枚核彈頭換取俄國不攻擊烏克蘭。烏克蘭的教訓是若你有核武，就留在手上；若沒有，就去取得。