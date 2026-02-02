快訊

爭取選台中市長 江啟臣今晚宣布簽署同意黨中央協議方案

聽新聞
0:00 / 0:00

川普曾指中俄暗中核試 揚言美將跟進

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統川普對是否延長將在5日到期的美俄新戰略武器裁減條約遲不表態。美聯社
美國總統川普對是否延長將在5日到期的美俄新戰略武器裁減條約遲不表態。美聯社

美國總統川普核武問題態度強硬，關於是否延長將在五日到期的美俄新戰略武器裁減條約遲不表態，他去年十月還表示美國將恢復核試，聲稱俄羅斯與中國等多個國家暗中進行未對外公開的地下核試爆，因此美國將跟進。

川普去年十月卅日時宣告，已指示五角大廈在與其他國家對等的基礎上「即刻」開始恢復核武試驗。他接受哥倫比亞廣播公司專訪時說：「俄羅斯在試驗，中國也在試驗，只是不對外公開。我不想成為唯一一個沒有進行核試驗的國家。」他稱北韓與巴基斯坦也在測試核武。

在此之前，俄羅斯宣稱成功測試新型核動力巡弋飛彈「海燕」以及一款可搭載核彈頭的核動力水下無人載具。

事實上，近幾十年來，除了北韓，沒有其他國家進行過核試爆。俄羅斯自一九九○年起未傳出有進行核試，中國自一九九六年起也未進行這類試驗。但川普表示：「他們不會告訴你這些。這個世界很大，他們也很強大，你不一定會知道他們在哪進行試驗。」

川普說，「他們若在極深的地下進行試驗，外界根本難以察覺。你只會感覺到輕微震動。」

美國最後一次核試爆是在一九九二年，一九九六年起成為「全面禁止核試條約」締約國，條約禁止所有形式核爆試驗，無論是軍事或民用目的。

對於川普的動作，俄羅斯總統普亭隨後下令相關單位提報可能恢復核試計畫。普亭在莫斯科與聯邦安全會議成員的會議上表示，他已警告美國與其他國家，如進行此類試驗，「俄羅斯也將被迫採取適當回敬措施」。

俄方多名高層也表態支持恢復核試的必要性。俄軍參謀總長格拉西莫夫說：「如現在不採取適當措施，就會錯過及時回應美國行動的時機，不同類型的核試準備需要數個月到數年不等。」

針對川普指稱中國正在祕密進行地下核試，中國外交部發言人毛寧當時回應，中國「恪守暫停核試承諾」，願與各方共同維護國際核裁軍和核不擴散體系，並希望美方也能確實遵守暫停核試承諾。

川普 核武

延伸閱讀

紐時曝歐洲熬夜敲定對川普作戰守則！先保格陵蘭、等待「美方胡蘿蔔」

川普稱印度將購買委內瑞拉石油 歡迎中國跟進

共軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老闆

美國伊朗談判中 川普暗示不打了「可能達成協議」

相關新聞

美司法部公布新文件 淫魔富豪匯款逾200萬至英國前駐美大使曼德森帳戶

英國前駐美大使曼德森（Peter Mandelson）先前因與已故「淫魔」富豪艾普斯坦關係密切，而遭英國首相施凱爾開除。...

曾與川普互嗆如今卻改口 俄前總統麥維德夫曝「他真心尋求和平」

俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席麥維德夫去年7月31日曾表示，美國總統川普應想像末日題材美劇「陰屍路」場景，並提到蘇...

民調曝光！高市內閣支持率63.6%微升 自民黨選情領先

日本共同通信社於1月31日、2月1日實施全國電話民調顯示，日本首相高市早苗的內閣支持率為63.6%，比上次民調小幅上升0...

伊朗荷莫茲海峽實彈演習 最高領袖警告美國勿掀區域戰爭

伊朗預定今明兩天在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）進行實彈演習。伊朗最高領袖哈米尼今天警告，如果美國攻擊伊...

限制核武若未續約 美俄危機控管更難

新戰略武器裁減條約將於五日到期，若美俄未續約，彼此擴大戰略核武庫將不再受任何法律約束。即使軍備競賽未因此立刻出現，光憑美...

川普曾指中俄暗中核試 揚言美將跟進

美國總統川普對核武問題態度強硬，關於是否延長將在五日到期的美俄新戰略武器裁減條約遲不表態，他去年十月還表示美國將恢復核試...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。