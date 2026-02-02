川普曾指中俄暗中核試 揚言美將跟進

美國總統川普對核武問題態度強硬，關於是否延長將在五日到期的美俄新戰略武器裁減條約遲不表態，他去年十月還表示美國將恢復核試，聲稱俄羅斯與中國等多個國家暗中進行未對外公開的地下核試爆，因此美國將跟進。

川普去年十月卅日時宣告，已指示五角大廈在與其他國家對等的基礎上「即刻」開始恢復核武試驗。他接受哥倫比亞廣播公司專訪時說：「俄羅斯在試驗，中國也在試驗，只是不對外公開。我不想成為唯一一個沒有進行核試驗的國家。」他稱北韓與巴基斯坦也在測試核武。

在此之前，俄羅斯宣稱成功測試新型核動力巡弋飛彈「海燕」以及一款可搭載核彈頭的核動力水下無人載具。

事實上，近幾十年來，除了北韓，沒有其他國家進行過核試爆。俄羅斯自一九九○年起未傳出有進行核試，中國自一九九六年起也未進行這類試驗。但川普表示：「他們不會告訴你這些。這個世界很大，他們也很強大，你不一定會知道他們在哪進行試驗。」

川普說，「他們若在極深的地下進行試驗，外界根本難以察覺。你只會感覺到輕微震動。」

美國最後一次核試爆是在一九九二年，一九九六年起成為「全面禁止核試條約」締約國，條約禁止所有形式核爆試驗，無論是軍事或民用目的。

對於川普的動作，俄羅斯總統普亭隨後下令相關單位提報可能恢復核試計畫。普亭在莫斯科與聯邦安全會議成員的會議上表示，他已警告美國與其他國家，如進行此類試驗，「俄羅斯也將被迫採取適當回敬措施」。

俄方多名高層也表態支持恢復核試的必要性。俄軍參謀總長格拉西莫夫說：「如現在不採取適當措施，就會錯過及時回應美國行動的時機，不同類型的核試準備需要數個月到數年不等。」

針對川普指稱中國正在祕密進行地下核試，中國外交部發言人毛寧當時回應，中國「恪守暫停核試承諾」，願與各方共同維護國際核裁軍和核不擴散體系，並希望美方也能確實遵守暫停核試承諾。