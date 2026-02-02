限制核武若未續約 美俄危機控管更難

新戰略武器裁減條約將於五日到期，若美俄未續約，彼此擴大戰略核武庫將不再受任何法律約束。即使軍備競賽未因此立刻出現，光憑美俄核彈頭占全球總數近九成，以及中國大陸核武庫快速擴張與現代化，稍有誤判就可能因核戰而毀滅人類。

該條約若到期，六日起美俄可不受限擴大核武庫，並透過部署性能更好的裝備，強化核武庫破壞力，使對方核報復部隊承受災難性傷害，先制打擊已非遙不可及，從而增加危機升級風險。

英國智庫皇家國際事務研究所副研究員柯爾一月廿六日撰文，直指該條約仍具政治與實際價值。畢竟條約相關限制有助鞏固戰略穩定，而美俄對彼此遵守條約的期待左右雙方行為。

柯爾認為，少了核武管制條約，不確定性與對於情況的最壞評估將主導美俄戰略計畫。即使大規模擴軍未立刻發生，少了條約限制與透明也使雙方意圖更難捉摸，更難管理危機。

根據美國科學家聯盟去年三月估計，俄美分別擁有五四五九與五一七七枚核彈頭，兩國擁有彈頭總數占全球總數的八成七。

另據美國武器管制協會統計，截至二○二三年三月一日，美國已部署六六二套戰略投送系統及一四一九枚戰略核彈頭。

截至二○二二年三月一日，俄國部署一四七四枚戰略核彈頭和五六二套戰略投送系統。

柯爾說，條約過期影響的不只美俄。美俄核武庫枷鎖消除，將削弱要求其他國家限制核武的正當性，加強強權重返無限制軍備競賽的看法。

斯德哥爾摩國際和平研究所去年報告就寫道，大陸自二○二三年起，每年增加一百枚核彈頭，二○三○年擁有的洲際彈道飛彈數將與美國或俄國相當，但彈頭數仍落後美俄，至二○三五年最多可擁有一五○○枚核彈頭。目前大陸至少擁有六百枚核彈頭。