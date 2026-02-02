美伊談判 避免爆發區域戰事

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

美國海軍戰鬥群在伊朗外海集結，美國總統川普表示，伊朗當局正與美方展開談判，可能達成協議以避免遭受軍事攻擊，凸顯美、伊有望避免爆發伊朗最高領袖哈米尼口中的「區域戰事」。

川普1月31日對福斯新聞（Fox）表示，「伊朗正在談判，我們來看看會發生什麼事。」

他說，基於安全理由，並未透露美國在中東地區的盟友計畫為何，「我不能說出（盟友）計畫是什麼，告訴他們就跟對你們（媒體）說一樣糟糕，甚至更糟」。

川普表示，他相信伊朗寧可就其核計畫與飛彈計畫達成協議，也不願面對美國的軍事行動；德黑蘭當局則指出，只要談判議程不包含飛彈與防衛能力，就已準備好進行核談判。

美國海軍艦隊的到來，引發外界擔憂美軍與伊朗爆發衝突。伊朗先前警告，若遭受攻擊，將以飛彈打擊美國在中東的基地、軍艦及盟友作為回應。

