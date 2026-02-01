快訊

美司法部公布新文件 淫魔富豪匯款逾200萬至英國前駐美大使曼德森帳戶

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
前英國駐美大使曼德森1月10日在英國首都倫敦出席BBC節目「勞拉．昆斯伯格的星期日」預錄專訪。路透
前英國駐美大使曼德森1月10日在英國首都倫敦出席BBC節目「勞拉．昆斯伯格的星期日」預錄專訪。路透

英國前駐美大使曼德森（Peter Mandelson）先前因與已故「淫魔」富豪艾普斯坦關係密切，而遭英國首相施凱爾開除。當時曼德森和艾普斯坦來往電子郵件曝光，進而證明兩人關係密切，而美國司法部近期公布的艾普斯坦檔案又有新相關資訊。

英國BBC報導，美國司法部近期公布艾普斯坦檔案內的銀行對帳單顯示，艾普斯坦曾分三次匯款共7萬5000美元（約台幣237萬元）至曼德森相關帳戶

2003至2004年間，艾普斯坦似乎三度分別匯款2萬5000美元（約台幣79萬元）給曼德森。這些付款資訊出現在美國司法部1月30日公布的艾普斯坦相關文件中。曼德森表示，他沒有收到這些款項的記錄和記憶，也不知道這些文件是否可信。

曼德森重申對於「認識艾普斯坦」及在艾普斯坦被定罪後仍與其來往感到後悔，並「明確向受到傷害的婦女和女孩道歉」。

美國司法部公布的這批檔案還有一張曼德森只穿內褲和T恤，站在一名女子旁邊的照片。照片中女子臉部已被遮住。曼德森對此表示，「記不清地點和該名女子，也想不起當時狀況」。

BBC指出，目前尚不清楚這些照片是何時何地拍攝，且被文件點名並被拍下照片不一定代表當事人有不當行為。

英國金融時報率先報導，最近公布的銀行對帳單顯示，有三筆款項分別從艾普斯坦的摩根大通銀行帳戶匯出，均涉及當時還是工黨籍國會議員的曼德森。

第一筆的日期是2003年5月14日，匯至巴克萊（Barclays）銀行帳戶，帳戶持有者是曼德森當時伴侶達．席爾瓦（Reinaldo Avila da Silva）。在這筆匯款中，曼德森被列為受款人。

第二筆和第三筆匯款在2004年6月僅隔幾天就依序匯入匯豐銀行（HSBC）帳戶。曼德森再次被列為受款人。

達．席爾瓦2023年和曼德森結婚，他的名字也出現在最近公布的艾普斯坦檔案中。2009年電子郵件顯示，艾普斯坦匯給她1萬英鎊（約台幣31萬6200元）作為整骨療程費用。

