朝日新聞眾院大選調查：自維聯盟有望突破300席

中央社／ 東京1日專電

日本眾議院選舉將於2月8日投開票，朝日新聞於1月31日至2月1日，透過電話與網路方式對約37萬名選民進行大規模調查，結果顯示自民黨選情持續走強，有望單獨大幅過半，與聯合執政的日本維新會合計，甚至可能突破300席。

朝野各黨將在單一選區289席、比例代表176席，共計465席中一決高下。朝日新聞調查指出，自民黨在單一選區席次，可能比選舉公告前的138席大幅成長，可望挑戰210席以上；比例代表方面，也可望穩固上次眾院選舉取得的60席以上，並進一步增加，合計有望大幅超越單獨過半的233席。

若與日本維新會合計，執政陣營席次甚至可能超過眾院總席次的2/3（310席）。一旦成真，即使參議院否決法案，也能在眾議院進行再表決而通過；而提出憲法修正案，也需在眾、參兩院本會議中，獲得全體議員2/3以上贊成，因此對修憲也具關鍵影響。

相較下，由立憲民主黨與公明黨合組的「中道改革聯合」選情低迷。調查顯示，中道在單一選區的席次，可能大幅低於公告前的106席，甚至跌落至一半以下；比例代表方面同樣缺乏動能，整體恐較兩黨公告前合計的167席大幅縮水。

其他政黨方面，國民民主黨整體表現大致持平，比例代表可望守住公告前的16席，但在單一選區表現乏力。共產黨預估維持在公告前的8席上下；令和新選組則可能低於公告前的8席。

值得注意的是，小黨表現出現變化。參政黨在比例代表方面，可能從公告前的2席大幅成長至約10席；未來團隊則可望在比例區拿下6席，甚至力拚近10席。不過，由於兩黨都在單一選區大量提名，整體選戰仍屬嚴峻。

此外，反對併入中道改革聯合、由立憲民主黨前眾議員組成的「減稅日本・憂國聯合」，在部分選區有望取得議席。日本保守黨與社民黨，無論在選區或比例代表均面臨苦戰。

調查同時顯示，尚未明確表態投票意向的選民比例仍高，單一選區約占4成，比例代表約3成，顯示選情仍存在變數。

本次調查於1月31日、2月1日進行。電話調查採隨機撥號方式，涵蓋固定電話與行動電話，共取得2萬2353份有效回覆；網路調查則委託4家調查公司進行，全國共取得34萬9120份有效回覆。單一選區的預測以網路調查為基礎，比例代表則依電話調查結果推估。

