英媒：施凱爾應借鑑日本德國 避免貿易受制於中國

中央社／ 台北1日電
英國首相施凱爾。 路透社
英國首相施凱爾近日先後訪問中國和日本，訪中行程尤其引發側目。英媒發表文章直指，施凱爾大力宣揚與中國展開經濟合作之際，他的訪日之行應能帶來值得記取的教訓。以日本、德國為例，英國在深化與中國的貿易前，應檢視現存的依賴關係，必要時應促使英企實現供應鏈多元化。

英國每日電訊報1月31日以「施凱爾能從日本身上，學到哪些和中國打交道的經驗」為題發表文章說，自從前英國首相卡麥隆（David Cameron）與中國國家主席習近平共飲啤酒，慶祝英中關係「黃金時代」到來後，有關英中關係「究竟錯在哪裡」的爭論，就一直沒有停止過。

文章指出，當施凱爾（Keir Starmer）試圖重啟這樣的英中關係時，卻似乎基於一個危險的假設：英國與中國有限的貿易往來是「需要彌補的弱點」，而不是有助於多元布局的戰略優勢。

這篇文章提到，施凱爾大力宣揚與中國開展經濟合作之際，他接下來的日本之行，應能帶來值得記取的教訓。

文章提到，2025年11月，日本首相高市早苗在國會答詢時提出「台灣有事」說後，中國對日本採取了包括軍民兩用物項在內的出口管制，涵蓋1100多種包括藥品、化學品、人工智慧（AI）相關技術、軟體及稀土。這意味著，中國可對日本隨意選擇斷供關鍵出口產品。

這篇文章直指，如果日本在2010年中國實施稀土禁運時沒有採取供應鏈「去中國化」的行動，損失將會更高。有日本法人分析師對此表示，日本透過大規模的政府投資，在供應鏈「去中國化」上取得穩步進展。具體來說，不是「沒有中國」（No China），而是「減少中國」（Less China）。

2010年中國對日稀土禁運後，日本推出了一系列財政獎勵措施，包括回收利用、開發替代品、在他國新建稀土精煉廠等，逐漸取得成效。儘管依賴未能完全免除，日本對中國稀土的依賴程度，已從2010年的近90%降至如今約60%。

另一案例則是德國。文章指出，德國在21世紀初對中國出口激增200%以上，為中國工業化進程提供了關鍵的機械設備，並在2010年代中期一度造就德國巨大的貿易順差。然而，中國的巨額補貼和逆向研發，摧毀了德國曾領先全球的太陽能產業。而德國汽車產業更難與擁有豐厚補貼的中國電動車競爭，只能被迫將生產線轉移到中國，進而更受制於中國。

文章提到，德國人正在思考，德國產業究竟是如何一步步走向失敗的。為此，德國正在效仿日本模式，國會正在討論如何透過法律手段，限制德國工業企業對中國的依賴，並可能在今年內立法。而德國官員分析，德國有200種產品對中國的依賴程度超過50%。

這篇文章強調，英國能從中吸取的教訓顯而易見。那就是在深化與中國的貿易前應該制定計畫，檢視現存的依賴關係，必要時應促使英企實現供應鏈多元化。

