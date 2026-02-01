快訊

澳網／約克維奇錯過25冠 亞軍致詞點名納達爾「看到你很怪」

自導自演被綁架…晚安小雞出獄倒數！已淪通緝犯「憂一回台就被銬走」

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗荷莫茲海峽實彈演習 最高領袖警告美國勿掀區域戰爭

中央社／ 德黑蘭1日綜合外電報導
伊朗最高領袖哈米尼。路透
伊朗最高領袖哈米尼。路透

伊朗預定今明兩天在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）進行實彈演習。伊朗最高領袖哈米尼今天警告，如果美國攻擊伊朗，恐引發區域戰爭。

法新社報導，伊朗當局對示威群眾進行致命鎮壓，引發美國總統川普（Donald Trump）威脅對伊朗採取軍事干預行動，已派遣一支航空母艦打擊群前往該地區。

根據美聯社，伊朗定於今明兩天在荷莫茲海峽進行實彈演習，該海峽是波斯灣的狹窄通道，具戰略重要性，約1/5的全球石油貿易經由此處。

美軍中央司令部（US Central Command,CENTCOM）警告，伊朗演習期間不得威脅美國軍艦或飛機，也不得干擾商業航運。

哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天指出，美國人應該知道，如果他們挑起戰爭，這次將會是一場區域戰爭。他還告訴伊朗民眾「不應害怕」川普的言論。

根據伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim），哈米尼也提及：「他們（示威暴徒）攻擊警察、政府機構、伊斯蘭革命衛隊（IRGC）中心、銀行和清真寺，並焚燒可蘭經。」

哈米尼還說：「這就像是一場政變。這次政變已被平息。」

伊朗 美國 哈米尼

延伸閱讀

美伊談判才傳有進展 伊朗開嗆歐洲：歐盟全部軍隊列恐怖組織

美國伊朗談判中 川普暗示不打了「可能達成協議」

美國伊朗談判中！川普暗示不打了 伊官員證實「有進展」

伊朗高官稱與美談判架構有進展 軍方仍警告勿動武

相關新聞

曾與川普互嗆如今卻改口 俄前總統麥維德夫曝「他真心尋求和平」

俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席麥維德夫去年7月31日曾表示，美國總統川普應想像末日題材美劇「陰屍路」場景，並提到蘇...

風波持續延燒...與淫魔艾普斯坦輕佻談女人 斯洛伐克國安顧問辭職

美國司法部新公布已故「淫魔」富豪艾普斯坦相關檔案，風波持續延燒。英國BBC報導，斯洛伐克國家安全顧問拉查克（Mirosl...

伊朗荷莫茲海峽實彈演習 最高領袖警告美國勿掀區域戰爭

伊朗預定今明兩天在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）進行實彈演習。伊朗最高領袖哈米尼今天警告，如果美國攻擊伊...

大規模執法行動！柬埔寨掃蕩詐騙園區逮逾2000人 其中5人是台人

柬中時報報導，柬埔寨警方1月31日在東南部柴楨省巴域市一處電信詐騙園區進行大規模執法行動，共抓獲2044名涉案外籍人士，...

美伊談判才傳有進展 伊朗開嗆歐洲：歐盟全部軍隊列恐怖組織

國會山報報導，伊朗國會議長卡利巴夫2月1日援引一項2019年法律，研擬將歐盟各國軍隊視為恐怖組織，以反制歐盟日前將伊朗伊...

華爾街日報：美國暫不會空襲伊朗 仍在中東加強防空

華爾街日報1日報導，幾位美國官員說，美國對伊朗的空襲並非迫在眉睫，因為五角大廈正向中東部署更多防空系統，以便在伊朗報復或...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。