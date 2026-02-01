曾與川普互嗆如今卻改口 俄前總統麥維德夫曝「他真心尋求和平」

快訊

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席麥維德夫1月29日接受麥維德夫接受路透、塔斯社和俄羅斯戰爭部落客WarGonzo訪問。路透
俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席麥維德夫去年7月31日曾表示，美國總統川普應想像末日題材美劇「陰屍路」場景，並提到蘇聯時代核武自動發射系統。川普去年8月1日則回嗆麥維德夫應注意自身言辭，並說他已下令部署兩艘核潛艦

路透報導，麥維德夫對川普言詞似乎有所改變，他1月29日說川普是位高效領袖，稱川普真心追求和平，也說儘管川普去年揚言要部署核潛艦，但俄羅斯未發現蹤跡。

麥維德夫接受路透、塔斯社（TASS）和俄羅斯戰爭部落客WarGonzo訪問，稱讚川普對抗美國建制派的勇氣，並說川普有時「魯莽」的行事風格「有效」。

對於川普去年8月宣稱已部署兩艘核潛艦，麥維德夫說：「我們仍然沒找到它們。」

