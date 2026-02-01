以色列：加薩與埃及間拉法關卡預計2/2重啟

以色列表示，加薩與埃及間主要通道拉法邊界關卡（RafahBorder Crossing）重啟工作正進行中，預計明天為巴勒斯坦人重新開放。

在以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）爆發戰爭前，拉法邊界關卡曾是大多數加薩巴勒斯坦人通往外界的唯一直接出口，也是援助物資進入加薩的重要入口。自2024年5月以來，該關卡基本上處於關閉狀態。

以色列國防部人道單位「領土內政府活動協調局」（COGAT）今天表示，拉法邊界關卡將對加薩居民雙向開放，但僅限步行通過，埃及與歐洲聯盟（EU）將協調關卡運作。

該單位還指出：「今天正試運行該關卡，進行測試及評估。預計明日開始實施居民雙向通行，包括進出加薩。」