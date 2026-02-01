英國首相總結訪華收獲曝光！英國需要更好地宣傳自身實力

快訊

德國之聲／ 德國之聲
英國首相施凱爾。（歐新社）
英國首相施凱爾。（歐新社）

在回顧為期四天的北京和上海之行時，英國首相施凱爾表示，這支由54個機構組成的代表團「充滿干勁」，並願意抓住中國帶來的機遇。

他在從上海返回的航班上告訴記者：「他們都是樂觀向上的人，他們看到了機遇」。

「這就是為什麼我們要帶上這麼多機構一同訪華，因為他們看到了我們正在做的事情所帶來的機遇，而我們需要更多這樣的機會」。

當被問及如何才能在英國國內營造這種樂觀氛圍時，他表示：「我認為我們都有責任注入這種樂觀情緒，並確保我們大力宣傳我們國家的優勢，而我們在這方面做得並不總是盡如人意」。

更多閱讀：英國批准在倫敦新建中國「超級」使館

施凱爾發表上述言論之前，剛剛結束了以貿易為重點的訪華之行。這是自2018年以來英國首相首次訪華，工黨正試圖「重塑」與北京的關系。

此次訪問促成了降低威士忌關稅和英國公民免簽入境中國的協議，以及就服務貿易協議進行更多談判的承諾。

施凱爾與中國國家主席習近平會晤後，取得了一項政治勝利。習近平同意解除2021年對英國議員實施的制裁。

他表示，希望習近平能在2027年出席由英國主辦的二十國集團峰會期間訪問英國。

當被問及英國可以從中國的科技發展模式中學到什麼時，施凱爾說：「在科技和基礎設施等領域，他們的發展速度令人驚嘆……行動真的非常重要」。「我覺得在基礎設施建設等領域，英國的行動太慢了」。

除了快速建設基礎設施項目外，中國還廣泛采用了支付寶等科技產品。當被問及這是否可以為英國的旗艦數字身份項目提供借鑑時，施凱爾表示他並沒有從中國尋求靈感。

他說：「我們將以英國的視角，用我們自己的方式去做」。

除了商界領袖外，陪同首相訪問的還包括國家劇院和科學博物館在內的文化機構代表。

在上海，他著重介紹了此次訪問的文化方面，會見了設計專業的學生，​​並與國家劇院的一個工作坊以及演員裴淳華（Rosamund Pike）會面。

訪問期間，裴淳華表示她認為普通話是「未來的語言」，並補充說她的兩個孩子都會說普通話。

當被問及他是否認為應該有更多人學習普通話時，施凱爾沒有明確表示應該在學校教授普通話，但他表示，他認為企業會希望更多的人學習這門語言，「因為我們加強彼此關係」。

他指出，大學交流項目或由倫敦大學學院教育學院（UCL Institute of Education）和英國文化教育協會共同發起的「卓越漢語教學項目」是「實現這一目標的理想途徑」。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

