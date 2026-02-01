阻俄國未經授權用星鏈 馬斯克：防止措施似乎已奏效

億萬富豪馬斯克今天表示，旗下太空探索科技公司SpaceX防止俄羅斯「未經授權」使用星鏈（Starlink）衛星所採取的措施似乎已奏效，「若需要採取進一步行動，請告知我們」。

路透社報導，烏克蘭國防部長費多羅夫（MykhailoFedorov）1月29日表示，基輔正與SpaceX合作，阻止俄國利用該公司的星鏈衛星網路系統導引無人機。烏方近日指出，在俄軍發動攻擊的長程無人機殘骸中發現星鏈設備。

費多羅夫在社群媒體X發文說，「西方科技必須持續協助民主世界、保護平民，而非用於恐怖主義行動和摧毀和平城市」。

馬斯克與烏克蘭官員對俄烏戰爭看法不一致，不過烏克蘭軍方仍仰賴數以萬計星鏈終端設備進行戰場通訊和操控部分無人機任務。

星鏈衛星已擴大馬斯克（Elon Musk）對地緣政治的影響力。他在2022年主張，針對烏克蘭軍隊如何及在哪裡使用星鏈服務對抗俄軍，他握有決定權。