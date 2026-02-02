聽新聞
川普：歡迎中國買委國石油

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

美國總統川普一月卅一日在空軍一號說，將歡迎中國大陸投資委內瑞拉石油產業，「歡迎中國加入，中國將在石油方面達成一筆大交易。我們歡迎中國」。

川普說，委內瑞拉代理總統羅德里格斯一月卅日已同意與印度的一項能源合作協議，「印度將加入，他們將購買委國石油而非從伊朗購買，所以我們已完成該協議，至少在概念上已談妥，但歡迎中國加入並購買委國石油」。

川普還說，美委將分享石油利潤，「我們將出售大量石油，我們會賺一點，他們會賺很多」。川普也稱美方正和委國高層往來融洽，「他們真的做得很好」。

對中國與加拿大的貿易問題，川普說，若加國繼續推進與中國談成的貿易協議，美國將做出「非常重大」回應；美方不希望加拿大被中國接管，但若中加達成加方正尋求的那種協議，中國將接管加拿大。

川普並透露已就格陵蘭問題展開協商，「我想這將是非常重要且有益各方的協議」，還說從國安角度來看，這會是非常重要交易，認為美國將就此達成協議。

對聯準會主席提名人華許，川普說，華許人事案獲得聯邦參議院通過應無問題。至於預期他將如何調整利率，川普說，「他會調降。我看過他的訪談和言論，我希望他降低利率。但他應照他的想法做」。

