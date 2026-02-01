澳洲女日本滑雪場身亡 背包卡住慘遭纜車拖行

快訊

中央社／ 東京1日專電
日本長野縣小谷村的滑雪場1月30日發生重大纜車意外，一名外籍觀光客被纜車拖行、懸吊半空中。長野縣大町警署今天表示，這名22歲澳洲籍女子當時被緊急送醫、一度呈現心肺停止狀態，已於醫院確認死亡。救護車示意圖／Ingimage
日本長野縣小谷村的滑雪場1月30日發生重大纜車意外，一名外籍觀光客被纜車拖行、懸吊半空中。長野縣大町警署今天表示，這名22歲澳洲籍女子當時被緊急送醫、一度呈現心肺停止狀態，已於醫院確認死亡。

讀賣新聞、朝日新聞報導，警方指出，死者為22歲的澳洲籍女子，確切死因仍在調查中。

事件發生於1月30日上午9時過後，地點在標高約1700公尺的雙人吊椅纜車終點站附近。警方研判，女子當時因不明原因未能順利從纜車下車，隨後發生意外。

纜車營運業者在官網說明，女子在下纜車時，背上的後背包腰部固定帶並未扣上，導致固定帶前端的扣環被纜車設備夾住。然而，她胸前的背包固定帶已經繫緊，使得她沒辦法立刻脫下背包，結果整個人連同背包一起在雪地上被拖行，最終被懸掛於半空。

現場工作人員雖然立即緊急停止纜車，但女子送醫後仍然不治身亡。營運公司表示，事故發生後，纜車已全面停止營運，將在完成事故原因調查及必要的安全對策後，才會考慮重新啟用。

警方正朝業務過失致死方向，調查事故原因與相關責任。

