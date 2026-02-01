川普為什麼非買格陵蘭不可？ 冰層融化成新航道等4大可能

摘要 格陵蘭面積比台灣大60倍、人口不到6萬，卻在地緣政治舞台上佔據舉足輕重的地位。川普為什麼這麼急切想要這塊位在北極的冰封之地？

1月17日，美國總統川普突然在週末時間宣布，自2月起，將對丹麥等八個北約成員國徵收10%進口關稅；若這些國家不願配合美國收購格陵蘭島，關稅將在6月進一步調升至25%，並持續至交易完成為止。（編按：川普隨後在1月22日撤回決定，並稱他與北約已就格陵蘭問題達成未來協議框架。）

是什麼讓這座比台灣大60倍、人口卻不到6萬的冰封之島，如此受各國關注？為什麼川普對格陵蘭如此執著？

1、全球暖化冰層融化，成新航道

過去數十年，格陵蘭在全球政治版圖裡幾乎是邊緣地位；如今，隨著全球氣候暖化，北極冰層逐年融化，令其戰略和商業價值急速上升。

格陵蘭周邊的北極航道逐漸能讓船隻航行通過，未來可能成為連接歐亞與北美的海運新航道，比傳統蘇伊士運河縮短約40%航程，能節省7到15天航程。誰掌控了格陵蘭，就等於控制了未來的「北極海貿易絲路」。

2、防禦俄羅斯最前線

外界普遍認為，格陵蘭位於北美與俄羅斯之間的最短航徑，是美國本土彈道防禦體系中不可或缺的一環，更是川普想要買下這座冰封之島的主要原因之一。

其實這不是美國第一次想要格陵蘭島，早在150年前，當時美國剛向俄羅斯買下阿拉斯加，時任美國國務卿蘇厄德（William Seward）也進一步提議，不如也順勢從丹麥手中買下格陵蘭島和冰島，最後因為美國不願以菲律賓交換，這個想法竟不了了之。

川普曾反覆提到的飛彈防禦系統 「黃金穹頂」（Golden Dome），正需要格陵蘭作為最前哨。美國已在島上的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）部署全球頂尖的預警雷達，如果美國能完全掌握格陵蘭主權，防禦設施將能進一步擴張，將整個北美大陸置於更嚴密的保護傘下。

除了軍事考量外，格陵蘭—冰島—英國（Greenland, Iceland, UK）這條GIUK水道，也是俄羅斯北方艦隊進入大西洋的必經之路。

若美國掌握格陵蘭，等於掌握了北大西洋的戰略制高點。

3、豐富稀土礦藏

格陵蘭擁有全球最大的未開發稀土礦藏，而稀土是半導體、電動車、雷達系統的核心材料。目前全球85%以上的稀土供應鏈被中國控制，這讓美國的高科技產業與軍工體系始終處於被動地位。

歐盟列出的34項關鍵原料中，格陵蘭至少擁有25項。若能在此建立獨立的生產基地，美國將徹底擺脫對他國的依賴。

4、大量未開發之黃金、石油

隨著全球暖化、冰蓋萎縮，除了稀土，格陵蘭隱藏的商業價值正浮出水面，冰下蘊藏豐富未開發的石油，以及大量的天然氣、鈾與黃金。

格陵蘭人怎麼想？

格陵蘭目前是丹麥的高度自治領地。2009年起，除了國防、外交由丹麥代管，其餘如資源開發、司法與教育都由格陵蘭人自理。這意味著，丹麥其實也沒權力未經格陵蘭同意就把島賣掉。

但格陵蘭的處境極其尷尬。當地經濟單一，漁業占出口90%，每年依賴丹麥提供約6億美元補助金，占其GDP的三分之一。格陵蘭人雖然渴望徹底獨立，但面對失去這筆「奶水」後的財政崩潰，遲遲不敢跨出最後一步。

民調顯示，56%以上格陵蘭人希望建國，但同時有85%的島民不願成為美國的一部分。

川普的策略正是利用這一點，他甚至暗示美國能提供更豐厚的「安撫金」，發給每位格陵蘭人一張30萬丹麥克朗的支票，以換取公民投誠，這相當於是每人300萬台幣。

川普在記者會上說得很直接：「如果中國或俄羅斯掌握了格陵蘭，我們可不想要跟他們當鄰居。」他更接點破：「丹麥根本保護不了你們，他們只有兩架雪橇在巡邏！」

如今，美國已透過融資採礦項目、投資機場改造等基礎建設，悄悄增加其在格陵蘭的經濟存在感。去年12月，川普任命路易斯安那州州長為格陵蘭特使，更被解讀為繞過丹麥、直接與格陵蘭對話的企圖。

國際社會的強烈反彈

這場交易引發了巨大的外交風暴。丹麥與歐盟強硬拒絕賣島，警告這可能導致北約瓦解，並威脅對美徵收高額關稅。中國強烈抗議，俄羅斯則語帶諷刺地觀望，試圖從美歐的裂痕中獲利。

無論最終結果如何，格陵蘭已從地圖上不起眼的冰島，躍升為牽動全球戰略格局的關鍵棋子。這場角力不僅將重塑北極地區的權力版圖，更將深刻影響美歐關係、全球供應鏈，以及未來數十年的國際秩序。

