伊朗以牙還牙 擬將歐盟各國軍隊列為恐怖團體

中央社／ 杜拜1日綜合外電報導

在歐洲聯盟（EU）將伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）列為「恐怖組織」後，伊朗國會議長卡利巴今天表示，擬將歐盟各國軍隊列為「恐怖團體」。

路透社報導，在伊朗當局展開1979年建政以來最血腥的示威鎮壓後，歐盟上月29日將伊朗伊斯蘭革命衛隊列為「恐怖組織」，標誌歐盟對伊朗領導層的態度發生象徵性轉變。

卡利巴（Mohammad Baqer Qalibaf）今天告訴伊朗國會議員：「歐洲人試圖打擊革命衛隊...實際上是搬石頭砸自己的腳，再次盲目聽命美國而作出違背其人民利益的決定。」

他還說，將依法將歐洲各國軍隊列為恐怖團體，國會國家安全委員會將商議驅逐歐盟各國駐外武官，並協同外交部處理後續事宜。

在卡利巴發言時，伊朗國會議員全體穿著伊斯蘭革命衛隊的制服，以表達他們對於這支精銳部隊的支持。

