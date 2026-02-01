大規模執法行動！柬埔寨掃蕩詐騙園區逮逾2000人 其中5人是台人

快訊

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
太子集團創辦人陳志1月初被柬埔寨當局逮捕押往中國後，許多人1月15日撤離柬埔寨西南部西哈努克市一座疑遭詐騙集團使用的建築。法新社
太子集團創辦人陳志1月初被柬埔寨當局逮捕押往中國後，許多人1月15日撤離柬埔寨西南部西哈努克市一座疑遭詐騙集團使用的建築。法新社

柬中時報報導，柬埔寨警方1月31日在東南部柴楨省巴域市一處電信詐騙園區進行大規模執法行動，共抓獲2044名涉案外籍人士，多為中國大陸人，被捕外國人有5名是台灣人。

這是柬國最近在全國各地清剿電詐以來，規模最大的一次執法行動。

被捕的2044名外國人當中，1792人是中國大陸人、5名台灣人、177名越南人、179名緬甸人、30名尼泊爾人、1名馬來西亞人、2名寮國人、36名印度人和1名墨西哥人。涉案者大多是男性，女性僅78人。

柬中時報指出，據悉這個電詐園區以賭場名義營運，園區內共22棟建築，長期用於從事電信詐騙等非法活動。

除了柴楨省外，西哈努克省等多個地區也在展開針對電詐的執法行動。自今年1月中旬起，柬國政府持續加強打擊電詐犯罪，許多電詐園區在高壓執法下自行解散，大量人員陸續離開園區。

柬中時報報導，執法部門近期將繼續在全國各地大規模掃蕩，嚴厲打擊電詐及相關跨國犯罪活動。

電信詐騙 規模 馬來西亞

