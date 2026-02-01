美伊談判才傳有進展 伊朗開嗆歐洲：歐盟全部軍隊列恐怖組織
國會山報報導，伊朗國會議長卡利巴夫2月1日援引一項2019年法律，研擬將歐盟各國軍隊視為恐怖組織，以反制歐盟日前將伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）列為恐怖組織。
卡利巴夫身穿革命衛隊軍服在國會宣布，伊朗將依法對跟進美國、把革命衛隊列為恐怖組織的國家採取對等反制。美國在2019年做出相關認定後，德黑蘭通過這項法律作為反制依據。
卡利巴夫批評，歐洲試圖打擊革命衛隊，等同自傷。他說，革命衛隊是長期阻止恐怖主義擴散到歐洲的「最大屏障」，歐盟此舉「無異於搬石頭砸自己的腳」，並指歐洲又一次「盲目服從美國」，做出違背自身人民利益的決定。
歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）1月29日宣布，鑑於伊朗以武力鎮壓全國抗議，歐盟各國外長已做出「果斷的一步」，決定將革命衛隊列為恐怖組織。
伊朗精銳的革命衛隊掌控伊朗的彈道飛彈，在國內亦握有龐大經濟利益，僅聽命於伊朗最高領袖哈米尼。
卡利巴夫宣布消息後，伊朗國會幾乎全部身穿革命衛隊制服的議員高喊：「美國去死、以色列去死。」
美國與伊朗近日局勢升溫，伊朗最高安全官員1月31日表示，與美國展開談判已有進展。美國總統川普也證實華府與德黑蘭進行對話，並暗示可能達成協議，避免軍事打擊。
WATCH: 🔴— Open Source Intel (@Osint613) February 1, 2026
Iranian lawmakers are chanting "Death to America, Death to Israel" in military uniform.
This comes after U.S. President Donald Trump said earlier that Iran is negotiating with the United States. pic.twitter.com/t0h2MrORm4
