台灣GDP贏南韓薪水卻慘輸！韓大學起薪高41% 這產業最懸殊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓雇主團體2月1日報告指出，南韓大企業應屆大學生起薪高出台灣37.0%。圖為科技巨頭三星電子於首爾瑞草的大樓。法新社
南韓媒體News1報導，南韓雇主團體「韓國經營者總協會」（KEF）1日公布韓日台等國大學畢業新進員工年度起薪比較報告指出，若以購買力平價（PPP）匯率換算、並以2024年薪資為基準，韓國大學畢業社會新鮮人平均起薪約4萬2160美元（約133.7萬台幣），較台灣的2萬9877美元（約94.7萬台幣）高出41.1%。

報告顯示，按企業規模拆解後，韓國各規模企業的大學畢業起薪皆高於台灣。在中小企業區間，韓企（5至99人）比台企（1至199人）高44.9%；在大企業的區間，韓國則高出台灣37.0%。

報告同時提到，若以市場匯率計算，台灣去年人均GDP已超越韓國，但以市場匯率觀察，韓國大學畢業新進員工起薪仍接近台灣的2倍。

報告並以中小企業起薪為100作基準，韓國非中小企業為115.9、台灣為122.6，也就是說兩國的大企業起薪都高於中小企業，但台灣企業規模間起薪落差略大於韓國。

產業別方面，在可比較的17個產業中，韓國大學畢業新進員工起薪全數高於台灣，其中差距較明顯的包括營建業，約為台灣的1.61倍；自來水、下水道與廢棄物處理業約為1.57倍；專業、科學與技術業則約1.55倍。

韓國 中小企業 規模

