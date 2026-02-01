快訊

新年收到銀行「發財水」怎麼用？5種民俗運用方式可旺財

名校減招／考生人數回升加龍年效應 升高中競爭加劇

伊朗核設施有新動作了！衛星影像全曝光 專家研判「搶救核材料」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
Planet Labs PBC衛星影像顯示，伊朗伊斯法罕核設施部分遇襲建物在去年12月7日（左圖）與今年1月28日（右圖）的對比中，可見新搭建屋頂。美聯社
Planet Labs PBC衛星影像顯示，伊朗伊斯法罕核設施部分遇襲建物在去年12月7日（左圖）與今年1月28日（右圖）的對比中，可見新搭建屋頂。美聯社

美聯社報導，美伊局勢升溫之際，最新衛星影像曝光，去年遭美以轟炸的伊朗核設施出現新活動，在伊斯法罕與納坦茲兩處設施內的受損建物已加蓋屋頂，說明德黑蘭可能企圖遮蔽衛星與國際原子能總署（IAEA）監察偵測，以利搶救設施內殘存的任何材料，尚不代表重建核設施。

伊朗在核設施遇襲後拒絕IAEA人員前往勘查，監督機構僅能靠衛星影像確認狀況，而這是首度被捕捉到顯著活動。

以色列與美國去年6月空襲伊朗3處核設施，納坦茲（Natanz）設施位於德黑蘭以南約220公里，結合地上與地下實驗室，是伊朗大部分濃縮鈾作業據點。伊斯法罕市（Isfahan）外的設施主要以生產鈾氣體聞名，這種氣體會被送入離心機旋轉並加以純化。第三處地點福爾多（Fordo）位於山體深處。

Planet Labs PBC的影像顯示，伊朗12月開始在納茲坦受損工廠上方搭建屋頂，並在12月底前完成。伊朗未公開承認這項工程。納坦茲的電力系統似乎尚未復原。

伊斯法罕設施東北角附近的一處建物上方，於1月上旬完成搭建類似屋頂的結構物。同時，影像顯示，伊斯法罕設施附近一座山體的兩條隧道入口已被泥土填塞，這是一種防範飛彈攻擊的措施；第三條隧道似乎已清除泥土，入口附近新建一組牆體，顯然作為一項安全措施。

長期監看伊朗核設施的華府「科學與國際安全研究所」專家伯克哈德（Sarah Burkhard）說，這些屋頂的目的應是「回收任何殘留資產或瓦礫，同時不讓外界知道他們從那裡取出了什麼」。華府智庫「捍衛民主基金會」研究伊朗議題的史崔克（Andrea Stricker）也提出相同看法。

開源情報公司Janes的專家歐康納（Sean O’Connor）也同意，這麼做的目的很可能是「掩蔽活動，而不是修復或重建一座可供使用的結構」。

Planet Labs PBC衛星影像顯示，伊朗納坦茲核設施部分遇襲建物在去年12月3日（左圖）與今年1月28日（右圖）的對比中可見新搭建屋頂。美聯社
Planet Labs PBC衛星影像顯示，伊朗納坦茲核設施部分遇襲建物在去年12月3日（左圖）與今年1月28日（右圖）的對比中可見新搭建屋頂。美聯社

伊朗 核設施 衛星

延伸閱讀

伊朗高官稱與美談判架構有進展 軍方仍警告勿動武

川普可能授權攻伊 美國傳最快今攻擊伊朗

伊朗港市民宅爆炸女童喪生 官方指瓦斯外洩釀禍

SpaceX要發射百萬顆衛星 昇達科、華通等訂單將大進補

相關新聞

伊朗核設施有新動作了！衛星影像全曝光 專家研判「搶救核材料」

美聯社報導，美伊局勢升溫之際，最新衛星影像曝光，去年遭美以轟炸的伊朗核設施出現新活動，在伊斯法罕與納坦茲兩處設施內的受損...

以哈去年10月停火後最血腥日！以色列空襲加薩60多死傷 難民營也遇襲

BBC報導，以色列軍方1月31日空襲加薩各地，造成至少32人喪命、約30人受傷，這是以哈從去年10月停火以來死亡人數最多...

淫魔富豪案主使是他？外媒爆普亭被點名上千次 疑設美人計蒐集黑料

美國司法部一口氣公布300多萬頁「淫魔富豪」艾普斯坦檔案，再度在歐美政商名流圈掀起震盪。每日郵報引述情報圈消息人士稱，艾...

美國汽車維修年薪百萬仍缺工 年收500萬技師告訴你真相

美國汽車維修長期缺工，看似高薪的技師工作，其實是一條高度淘汰的技職之路。少數頂尖技師憑技術差距與維修效率，年薪可破10萬美元；多數人卻必須自掏腰包購買工具，承受體力消耗與按件計酬帶來的收入不穩。起薪偏低、成長期漫長，薪資結構進一步放大落差，讓產業一邊喊缺工、一邊留不住人。高薪從何而來？又為何成為少數人的特權？帶你看懂美國汽修缺工背後的關鍵矛盾。

美國伊朗談判中！川普暗示不打了 伊官員證實「有進展」

伊朗最高安全官員1月31日表示，與美國展開談判已有進展。美國總統川普也證實華府與德黑蘭進行對話，並暗示可能達成協議，避免...

川普可能授權攻伊 美國傳最快今攻擊伊朗

美國總統川普1月30日說，伊朗「真的想」和美國達成協議，他已向伊方告知就其飛彈和核計畫達成協議的最後期限。美國媒體「Dr...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。