布拉格高堡神秘地下坑道 查理大橋原始雕像安然保存

捷克首都布拉格南側的高堡（Vyšehrad），座落在伏爾塔瓦河畔的高地上，提供絕佳的城市景觀。然而，鮮少人走進隱密的地下坑道，以及探訪保存在此的查理大橋原始雕像。中央社記者親身走入坑道，探索這個神秘獨特的空間。

高堡是布拉格的一處古老要塞，被號稱為「中歐保存最完整的巴洛克要塞」。高堡在10世紀時作為防禦性聚落，11世紀一度成為波希米亞國王的宮殿與宗教中心，並修建「聖彼得與聖保羅教堂」與「聖馬丁圓頂教堂」等重要建築。

隨著政權更迭與戰事頻繁，城堡歷經多次毀壞與重建，17世紀時由哈布斯堡王朝改造為巴洛克風格的要塞。19世紀後，高堡逐漸融入布拉格城市發展，今日為知名觀光景點，吸引許多遊客前來參觀。

● 高堡地下空間用途多元 防禦、軍儲與保存雕像

高堡導覽員派屈克（Patrick）帶領參觀者進入地下坑道。斑駁的牆面映照在微光下，起伏的路面引領前行。派屈克說，這條坑道寬1.6公尺、高2.4公尺，寬度可讓兩名士兵並肩通行，高度則能讓自然光適當照射地面。

高堡的地下坑道用途非常多元，曾作為防禦、軍需儲存功能，甚至曾用作士兵的睡眠空間，世界大戰期間亦作為防空避難所，可容納約300人。

最引人注目的是最大的地下防禦空間，過去曾作為國家劇院倉庫，二戰期間德軍在此進行地下生產；戰後因政治局勢不穩，曾被用作馬鈴薯儲藏庫。

如今，高堡地下防禦空間則用來保存查理大橋原始雕像，包含6位歷史重要人物，例如聖奧古斯丁（Saint Augustine）、聖盧德米拉與幼年聖溫塞斯拉斯（Saint Ludmila with young Wenceslaus）、聖母和聖伯爾納鐸（Madonna and St.Bernard）等。

派屈克表示，為保護橋上的巴洛克原始雕像不受風吹雨淋，自1919年起，陸續被移至此處保存。目前查理大橋上的雕像多半為複製品，30件雕像僅有12尊為真跡原作。

談及雕像為何存放於此，派屈克坦言：「其實沒人知道真正原因。」原本此空間可能規劃作為軍事或歷史展覽，但30多年前被選定作為雕像保存地，沿用至今。

派屈克說，雖此地照明條件有限，不如現代博物館方便觀眾觀察雕刻細節。「這個空間全年保持相對穩定、偏低的溫度，非常適合石雕保存，而且窗戶幾乎不會打開，能避免溫度與濕度劇烈變化。」

中央社記者提問，坑道如何狹小，這些大型雕像是如何運進來。派屈克表示，在搬運前會先將雕像拆分，再裝入木箱。搬運過程不困難，藉由起重機直接將裝箱雕像吊下來，以確保運送安全，一個下午就能完成。

● 高堡千年歷史 見證軍事軌跡守護城市

高堡歷史悠久，派屈克分享，高堡早在約5000年前便有人類聚居，但真正影響其樣貌則是過去1000年間。

派屈克說，在14世紀神聖羅馬皇帝查理四世時期，他不僅建立布拉格新城，更將舊城、新城與高堡整合，並在整個區域外圍興建中世紀城牆，「目的並非控制人民，而是為了保護這個地方。」

然而，和平並未持續太久。17世紀的30年戰爭對布拉格造成巨大衝擊，瑞典軍隊進攻小城區，並以當時最先進的巴洛克火砲摧毀大量建築與花園雕塑，連魯道夫二世珍貴的藝術收藏也被運往瑞典。

派屈克表示，這次掠奪事件直接促使皇帝斐迪南三世下令，將布拉格改造成一座全面性的軍事要塞。隨後展開的防禦工程包括建設大量堡壘與城塞，但最終僅完成原規劃的約4成，分布於伏爾塔瓦河兩岸，高堡正是計畫成果之一。

在軍事層面，高堡至今仍保留多種砲彈與彈藥，部分外觀甚至與坦克裝甲相似。其中，射程200公尺的小型火砲，同時具備攻擊與防禦功能。

此外，高堡內亦收藏大量德文地圖與文件，詳細記錄奧匈帝國的軍事部署，在1918年捷克斯洛伐克獨立前，這裡是哈布斯堡王朝的重要據點。