澳洲男童雪梨港遭鯊吻喪生 邦代海灘民眾划板致哀

中央社／ 雪梨1日綜合外電報導

澳洲12歲男童安提克（Nico Antic）上月在雪梨港（Sydney Harbour）遭鯊魚咬傷而逝，今天民眾在邦代海灘為他舉行「划板出海」悼念儀式。最近澳洲東岸已接連發生多起鯊魚攻擊事件。

安提克上月18日和朋友於沃克呂茲（Vaucluse）戲水，當他從岩岸上跳入水中時，遭到鯊魚攻擊，友人隨即將他救起，但他雙腿受了重傷，24日在醫院不治。事發地點距離雪梨中心商業區大約9公里遠。

路透社報導，邦代海灘（Bondi Beach）社區今天舉行「划板出海」（paddle-out）活動向安提克致哀。根據澳洲廣播公司（ABC）空拍畫面，民眾以划板漂浮海面上、圍成一個大型圓圈。

根據當地媒體報導，當地救生員、學校同學及親友都參加這場哀悼儀式。

今年1月雪梨等地數十個海灘，因短短兩天內發生4起鯊魚攻擊事件而暫時關閉。據報導，當時豪雨導致海水混濁，更易吸引鯊魚靠近。

