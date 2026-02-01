巴基斯坦瓦解俾路支省分離分子攻擊 擊斃92武裝分子

軍方表示，分離主義分子今天在巴基斯坦俾路支省多地發動「協同」攻擊，造成至少15名安全人員及18名平民死亡，軍方擊斃92名武裝分子，包括「3名自殺炸彈攻擊者」。

巴基斯坦數十年來一直在俾路支省（Balochistan）對抗分離主義叛亂，該省礦產資源豐富，與阿富汗和伊朗接壤，安全部隊、外國人及非居民經常成為攻擊目標。

軍方媒體部門在聲明中表示，攻擊發生於多個地點，包括省會奎達（Quetta）及港口城市瓜達爾（Gwadar）。

軍方表示，「18名無辜平民」及15名安全人員喪生，並稱被擊斃的武裝分子人數為92人。

目前不清楚平民具體死亡狀況。

過去，該地區的分離主義勢力也曾針對疑似與政府機構合作的平民發動攻擊。

伊斯蘭馬巴德一位高級軍官表示，這些攻擊「協調但執行不佳」，並稱其「因計畫不周及在有效安全回應下迅速瓦解而失敗」。

總理夏立夫（Shehbaz Sharif）讚揚安全部隊「挫敗」了這些攻擊。

他在聲明中表示：「我們將持續進行反恐戰爭，直到徹底根除恐怖主義。」