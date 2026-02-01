快訊

巴基斯坦瓦解俾路支省分離分子攻擊 擊斃92武裝分子

中央社／ 巴基斯坦奎達31日綜合外電報導

軍方表示，分離主義分子今天在巴基斯坦俾路支省多地發動「協同」攻擊，造成至少15名安全人員及18名平民死亡，軍方擊斃92名武裝分子，包括「3名自殺炸彈攻擊者」。

巴基斯坦數十年來一直在俾路支省（Balochistan）對抗分離主義叛亂，該省礦產資源豐富，與阿富汗和伊朗接壤，安全部隊、外國人及非居民經常成為攻擊目標。

軍方媒體部門在聲明中表示，攻擊發生於多個地點，包括省會奎達（Quetta）及港口城市瓜達爾（Gwadar）。

軍方表示，「18名無辜平民」及15名安全人員喪生，並稱被擊斃的武裝分子人數為92人。

目前不清楚平民具體死亡狀況。

過去，該地區的分離主義勢力也曾針對疑似與政府機構合作的平民發動攻擊。

伊斯蘭巴德一位高級軍官表示，這些攻擊「協調但執行不佳」，並稱其「因計畫不周及在有效安全回應下迅速瓦解而失敗」。

總理夏立夫（Shehbaz Sharif）讚揚安全部隊「挫敗」了這些攻擊。

他在聲明中表示：「我們將持續進行反恐戰爭，直到徹底根除恐怖主義。」

巴基斯坦 死亡

以色列控哈瑪斯違反停火協議 空襲加薩釀26死

巴基斯坦俾路支省爆發分離主義分子攻擊衝突 釀47死

明州男遭擊斃 紐時分析現場影片：他疑拿手機非槍

巴基斯坦喀拉蚩購物中心大火 已知14死58失蹤

以哈去年10月停火後最血腥日！以色列空襲加薩60多死傷 難民營也遇襲

BBC報導，以色列軍方1月31日空襲加薩各地，造成至少32人喪命、約30人受傷，這是以哈從去年10月停火以來死亡人數最多...

淫魔富豪案主使是他？外媒爆普亭被點名上千次 疑設美人計蒐集黑料

美國司法部一口氣公布300多萬頁「淫魔富豪」艾普斯坦檔案，再度在歐美政商名流圈掀起震盪。每日郵報引述情報圈消息人士稱，艾...

美國汽車維修年薪百萬仍缺工 年收500萬技師告訴你真相

美國汽車維修長期缺工，看似高薪的技師工作，其實是一條高度淘汰的技職之路。少數頂尖技師憑技術差距與維修效率，年薪可破10萬美元；多數人卻必須自掏腰包購買工具，承受體力消耗與按件計酬帶來的收入不穩。起薪偏低、成長期漫長，薪資結構進一步放大落差，讓產業一邊喊缺工、一邊留不住人。高薪從何而來？又為何成為少數人的特權？帶你看懂美國汽修缺工背後的關鍵矛盾。

美國伊朗談判中！川普暗示不打了 伊官員證實「有進展」

伊朗最高安全官員1月31日表示，與美國展開談判已有進展。美國總統川普也證實華府與德黑蘭進行對話，並暗示可能達成協議，避免...

川普可能授權攻伊 美國傳最快今攻擊伊朗

美國總統川普1月30日說，伊朗「真的想」和美國達成協議，他已向伊方告知就其飛彈和核計畫達成協議的最後期限。美國媒體「Dr...

阻中國進拉美 川普再下一城 香港長和巴拿馬運河港口特許經營權遭撤

巴拿馬最高法院1月29日裁定，香港長江和記實業（下稱長和）子公司「巴拿馬港口公司」（PPC）持有的巴拿馬運河港口業務合約...

