以哈去年10月停火後最血腥日！以色列空襲加薩60多死傷 難民營也遇襲

BBC報導，以色列軍方1月31日空襲加薩各地，造成至少32人喪命、約30人受傷，這是以哈從去年10月停火以來死亡人數最多的一次。

以色列國防軍聲明證實，為回應哈瑪斯違反停火，空襲鎖定哈瑪斯及巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織4名指揮官，並打擊武器庫、武器製造點與兩處火箭發射陣地。

由哈瑪斯運作的民防機構表示，死者包括兒童與婦女，其中一次空襲更擊中南部城市汗尤尼斯一處以帳篷為主的難民營。

哈瑪斯強烈譴責空襲，並呼籲美國立即採取行動，稱「這些違規行為不斷」證明以色列政府「持續對加薩進行殘暴的種族滅絕戰爭」。

協助斡旋以哈停火的埃及與卡達軍均對空襲表示譴責，並敦促各方保持克制，卡達外交部尤其指責以色列一再違法停火協議。

以色列本周稍早尋獲最後一名人質遺體，而加薩南部拉法關口預定2月1日重啟。

以色列時報報導，以哈去年停火以來多次互控違反協議，華府則持續施壓兩邊推進停火協議下一階段，盼最終達成永久停戰。以哈停火下一階段涉及多項棘手議題，包括要求哈瑪斯解除武裝、以色列進一步自加薩撤軍，以及部署國際維和部隊。