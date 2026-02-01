以哈去年10月停火後最血腥日！以色列空襲加薩60多死傷 難民營也遇襲

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列軍方1月31日空襲加薩造成32人死亡。圖為一名女孩當日行經加薩中部努塞拉特難民營一座被毀建築附近。法新社
以色列軍方1月31日空襲加薩造成32人死亡。圖為一名女孩當日行經加薩中部努塞拉特難民營一座被毀建築附近。法新社

BBC報導，以色列軍方1月31日空襲加薩各地，造成至少32人喪命、約30人受傷，這是以哈從去年10月停火以來死亡人數最多的一次。

以色列國防軍聲明證實，為回應哈瑪斯違反停火，空襲鎖定哈瑪斯及巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織4名指揮官，並打擊武器庫、武器製造點與兩處火箭發射陣地。

由哈瑪斯運作的民防機構表示，死者包括兒童與婦女，其中一次空襲更擊中南部城市汗尤尼斯一處以帳篷為主的難民營。

哈瑪斯強烈譴責空襲，並呼籲美國立即採取行動，稱「這些違規行為不斷」證明以色列政府「持續對加薩進行殘暴的種族滅絕戰爭」。

協助斡旋以哈停火的埃及與卡達軍均對空襲表示譴責，並敦促各方保持克制，卡達外交部尤其指責以色列一再違法停火協議。

以色列本周稍早尋獲最後一名人質遺體，而加薩南部拉法關口預定2月1日重啟。

以色列時報報導，以哈去年停火以來多次互控違反協議，華府則持續施壓兩邊推進停火協議下一階段，盼最終達成永久停戰。以哈停火下一階段涉及多項棘手議題，包括要求哈瑪斯解除武裝、以色列進一步自加薩撤軍，以及部署國際維和部隊。

以色列 空襲 哈瑪斯

相關新聞

BBC報導，以色列軍方1月31日空襲加薩各地，造成至少32人喪命、約30人受傷，這是以哈從去年10月停火以來死亡人數最多...

淫魔富豪案主使是他？外媒爆普亭被點名上千次 疑設美人計蒐集黑料

美國司法部一口氣公布300多萬頁「淫魔富豪」艾普斯坦檔案，再度在歐美政商名流圈掀起震盪。每日郵報引述情報圈消息人士稱，艾...

美國汽車維修年薪百萬仍缺工 年收500萬技師告訴你真相

美國汽車維修長期缺工，看似高薪的技師工作，其實是一條高度淘汰的技職之路。少數頂尖技師憑技術差距與維修效率，年薪可破10萬美元；多數人卻必須自掏腰包購買工具，承受體力消耗與按件計酬帶來的收入不穩。起薪偏低、成長期漫長，薪資結構進一步放大落差，讓產業一邊喊缺工、一邊留不住人。高薪從何而來？又為何成為少數人的特權？帶你看懂美國汽修缺工背後的關鍵矛盾。

美國伊朗談判中！川普暗示不打了 伊官員證實「有進展」

伊朗最高安全官員1月31日表示，與美國展開談判已有進展。美國總統川普也證實華府與德黑蘭進行對話，並暗示可能達成協議，避免...

川普可能授權攻伊 美國傳最快今攻擊伊朗

美國總統川普1月30日說，伊朗「真的想」和美國達成協議，他已向伊方告知就其飛彈和核計畫達成協議的最後期限。美國媒體「Dr...

阻中國進拉美 川普再下一城 香港長和巴拿馬運河港口特許經營權遭撤

巴拿馬最高法院1月29日裁定，香港長江和記實業（下稱長和）子公司「巴拿馬港口公司」（PPC）持有的巴拿馬運河港口業務合約...

