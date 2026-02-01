快訊

具俊曄守候大S墓前近一年 韓綜全記錄「一句話」逼哭觀眾

淫魔富豪案主使是他？外媒爆普亭被點名上千次 疑設美人計蒐集黑料

MLB／瘋狂吐槽山本由伸缺席球迷會 大谷翔平：降級小獅子

無視川普斷援威脅 伊拉克什葉派聯盟力挺馬里奇

中央社／ 巴格達31日綜合外電報導

掌握國會多數席位的伊拉克主要什葉派聯盟表示，儘管美國威脅將終止對伊拉克的所有支持，該聯盟仍將支持里奇（Nouri al-Maliki）出任下一任總理。

法新社報導，自美國2003年揮軍入侵伊拉克推翻長期統治者海珊（Saddam Hussein）以來，美國一直對伊拉克政治具有重大影響力，但美國同時與伊拉克另一主要盟友伊朗處於敵對關係。

馬里奇是名老謀深算的政治人物，且身為權力掮客，他曾在2006年至2014年間領導政府，是伊拉克唯一任職兩屆的總理。

他一度獲得當時美國占領當局的支持，但隨著與伊朗關係日益密切，而與華府關係惡化。

馬里奇上週獲得「協調架構」（Coordination Framework）力挺，推舉為伊拉克下任總理。協調架構是一個由多個什葉派團體組成的聯盟，成員與伊朗有不同程度的聯繫，近年來崛起成了主要執政聯盟。

不過幾天後，美國總統川普發出最後通牒，宣稱馬里奇是「非常糟糕的選擇」，並表示若他當選，美國「將不再協助伊拉克」。

協調架構今天再度表態支持其提名的人選。協調架構說：「選擇總理純屬伊拉克憲法事務…不容外國勢力干涉。」

該聯盟還表示，將致力於「與國際社會，尤其是主要全球強權，建立以相互尊重與不干涉內政為基礎的平衡關係」。

川普：伊朗正與美接觸 美方將視情況行動

川普可能授權攻伊 美國傳最快今攻擊伊朗

華許「信念經濟學」將改變Fed 市場關注與川普關係變化

華許超強背景 輾壓對手

以哈去年10月停火後最血腥日！以色列空襲加薩60多死傷 難民營也遇襲

BBC報導，以色列軍方1月31日空襲加薩各地，造成至少32人喪命、約30人受傷，這是以哈從去年10月停火以來死亡人數最多...

淫魔富豪案主使是他？外媒爆普亭被點名上千次 疑設美人計蒐集黑料

美國司法部一口氣公布300多萬頁「淫魔富豪」艾普斯坦檔案，再度在歐美政商名流圈掀起震盪。每日郵報引述情報圈消息人士稱，艾...

美國汽車維修年薪百萬仍缺工 年收500萬技師告訴你真相

美國汽車維修長期缺工，看似高薪的技師工作，其實是一條高度淘汰的技職之路。少數頂尖技師憑技術差距與維修效率，年薪可破10萬美元；多數人卻必須自掏腰包購買工具，承受體力消耗與按件計酬帶來的收入不穩。起薪偏低、成長期漫長，薪資結構進一步放大落差，讓產業一邊喊缺工、一邊留不住人。高薪從何而來？又為何成為少數人的特權？帶你看懂美國汽修缺工背後的關鍵矛盾。

美國伊朗談判中！川普暗示不打了 伊官員證實「有進展」

伊朗最高安全官員1月31日表示，與美國展開談判已有進展。美國總統川普也證實華府與德黑蘭進行對話，並暗示可能達成協議，避免...

川普可能授權攻伊 美國傳最快今攻擊伊朗

美國總統川普1月30日說，伊朗「真的想」和美國達成協議，他已向伊方告知就其飛彈和核計畫達成協議的最後期限。美國媒體「Dr...

阻中國進拉美 川普再下一城 香港長和巴拿馬運河港口特許經營權遭撤

巴拿馬最高法院1月29日裁定，香港長江和記實業（下稱長和）子公司「巴拿馬港口公司」（PPC）持有的巴拿馬運河港口業務合約...

